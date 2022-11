Colpo Australia, sorpasso Socceroos sulla Tunisia

Nella prima gara di giornata, ai Mondiali in Qatar, l’Australia scatta verso la qualificazione nel girone D battendo per 1-0 la Tunisia

Le sorprese nei Mondiali in Qatar continuano. Nel primo match di quest’oggi, quello delle ore 11, cambiano gli scenari nel girone D, con l’Australia che, dopo il pesante ko dell’esordio contro la Francia, si riscatta e batte per 1-0 la Tunisia, superandola in classifica e coltivando ora speranze concrete di qualificazione agli ottavi. Decisivo il gol di Duke a metà del primo tempo.

La Tunisia, che aveva ben impressionato nel match con la Danimarca, era attesa a importanti conferme, ma, dopo un buon approccio nei primissimi minuti, lascia campo agli australiani, che passano al 23′ con un gran colpo di testa di Duke, abile a girare all’angolino un cross proveniente dalla sinistra. Un gol che mette la partita sui binari ideali per gli australiani, la Tunisia fatica a riprendersi ma nel finale di primo tempo costruisce due grandi occasioni, con Drager murato dai difensori a botta sicura e con una girata di Msakni a lato di pochissimo. Secondo tempo con gli africani a spingere, senza però trovare varchi nella difesa australiana. Sono anzi i ‘Socceroos’ a sfiorare due volte il raddoppio, con Leckie che non arriva alla deviazione sottomisura solo davanti alla porta e con un destro di Mooy che sorvola di poco l’incrocio dei pali. L’ingresso di Khazri rivitalizza la Tunisia, il numero 10 ha una grande occasione ma calcia debolmente tra le braccia di Ryan. Assalti finali inutili, gli africani restano a quota 1 nel girone e affronteranno la Francia nell’ultima gara. L’Australia invece, nell’ultimo match con la Danimarca, si giocherà tutto per tornare agli ottavi del Mondiale come avvenuto nel 2006.

TUNISIA-AUSTRALIA 0-1 – 23′ Duke

CLASSIFICA GIRONE D MONDIALI: Francia, Australia* 3 Danimarca, Tunisia* 1

*una gara in più