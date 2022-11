Intreccio con Ronaldo: pagano la clausola di Leao

CR7 e il Milan, spunta il possibile intreccio clamoroso che coinvolge anche Rafael Leao. Ecco tutti i dettagli

Più di qualche tifoso del Milan sogna l’arrivo a gennaio di Cristiano Ronaldo, da qualche giorno non più del Manchester United. In sostanza, un disoccupato di extra… Extra lusso.

Da capire cosa ne pensino Maldini e Massara, in ogni caso è probabile che Mendes possa rioffrirlo ai rossoneri che a CR7 garantirebbero il ritorno in Champions a partire degli ottavi di finale, dove l’avversario sarà il Tottenham di Conte. Di concreto, comunque, ad oggi non c’è nulla. Anzi dalla Spagna c’è chi scrive che in realtà il portoghese possa invece mettere nei ‘guai’ il Milan, sportivamente parlando. Secondo ‘El Nacional’, infatti, lo United avrebbe in mente due veri e propri colpacci per dimenticare definitivamente il Ronaldo bis. Due ‘assi’… Lusitani come il classe ’85 di Funchal, di lui compagni nella Nazionale ora impegnata nel Mondiale in Qatar, ovvero Joao Felix e Rafael Leao. Entrambi ‘gravitano’ attorno allo stesso Mendes.

Calciomercato Milan, Ronaldo ‘inguaia’ Pioli: 150 milioni da Manchester per Leao

Stando alla medesima fonte ispanica, per l’attaccante in uscita dall’Atletico Madrid, i ‘Red Devils’ offrirebbero una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Per il numero 17 dei rossoneri, invece, la proposta del Manchester United – che i Glazer hanno messo ufficialmente in vendita – potrebbe arrivare a toccare i 150 milioni di euro, cifra che rappresenta la clausola di rescissione fissata dalla società targata Red Bird ed Elliott. L’operazione Leao, col quale è in essere una difficile trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, sarebbe per giugno, quella Joao Felix già per il prossimo mercato invernale.