La decisione è appena arrivata: blitz anti-Juventus di Marotta

Inter che prepara grandi manovre sul mercato a gennaio ma anche a giugno: Marotta per il blitz che gela la Juventus

Calma soltanto apparente, in Italia, durante il Mondiale in Qatar, che non vede purtroppo tra i protagonisti la nostra Nazionale. La rassegna iridata sta riservando diverse sorprese sul campo e rappresenta al tempo stesso un importante osservatorio di ciò che verrà, in campo e sul mercato.

Allenatori e dirigenti delle big di Serie A monitorano con attenzione lo stato di forma dei rispettivi giocatori impegnati nel Mondiale, nella speranza che non ci siano infortuni di rilievo. E d’altro canto osservano le possibilità date dalla vetrina del torneo, che può mettere in luce giocatori che potrebbero tornare utili. La prossima sessione di mercato prenderà il via soltanto a gennaio, ma i dirigenti sono già al lavoro per pianificare le proprie strategie. Non soltanto per quanto concerne la finestra invernale, ma anche in vista di quella estiva. Grande attenzione va posta, da questo punto di vista, sulle mosse di Beppe Marotta, con l’Inter che deve operare con grande attenzione finanziaria ma che sicuramente è intenzionata a rinforzarsi, nonostante sia obbligata ad almeno una cessione pesante entro l’estate.

Inter, scelto l’erede di Dumfries: Marotta si getta su Singo per anticipare la Juventus

Da questo punto di vista, sembra che il ‘sacrificato’ sarà Denzel Dumfries. Per l’esterno olandese, le pretendenti non mancano e dalla sua cessione, l’idea è monetizzare a sufficienza per dare respiro al bilancio. Ovviamente, occorrerà rimpiazzare l’ex Psv Eindhoven. Abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it, con un sondaggio su Telegram, su chi dovrebbe puntare Marotta per sostituirlo. E il sondaggio è stato vinto da Wilfried Singo, del Torino, con il 38% dei voti. Il giocatore granata è nel mirino anche della Juventus e si profilerebbe così una sfida di mercato. Meno convincenti gli altri profili: Odriozola raccoglie il 26% dei voti, ancora meno per Frimpong (22%) ed Emerson Royal, seguito concretamente da Marotta e Ausilio, ma con Conte che non apre alla cessione dal Tottenham, come raccontato da Calciomercato.it (7%).