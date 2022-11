UFFICIALE lesione ai legamenti: il Mondiale fa tremare Allegri

Il Brasile vince e convince nella prima uscita in questo Mondiale in Qatar. Le brutte notizie arrivano però dall’infermeria con Neymar ed uno juventino usciti acciaccati dalla gara contro la Serbia

Vittoria molto convincente per il Brasile nella propria gara d’esordio per il Mondiale che si sta giocando in Qatar. Un successo per 2-0 contro una selezione forte come la Serbia che conferisce ulteriori sicurezze ad un gruppo già ricchissimo di talento e di esperienza in tanti elementi della rosa di Tite. Il ct verdeoro si trova tra le mani una Seleçao molto completa e ricca in ogni reparto come certificato anche dai tanti cambi di rilievo che ha potuto fare nel corso della sfida.

Una splendida doppietta di Richarlison, con annesso gol in rovesciata, è bastata a sbrigare la pratica Serbia per un Brasile che perde però due elementi importanti: Danilo e Neymar.

Brasile e Juventus, UFFICIALE: lesione per Danilo

L’apprensione maggiore è chiaramente per Neymar che dopo gli esami del caso ha evidenziato una lesione del legamento laterale della caviglia destra con annesso piccolo gonfiore osseo. Lo sottolinea la stessa federazione brasiliana con una nota ufficiale in cui spicca l’aggiornamento su entrambi gli infortunati da parte del dottor Rodrigo Lasmar, medico della Seleçao: “Lesione al legamento mediale della caviglia sinistra per Danilo. I giocatori rimangono in cura. È molto importante per noi essere molto calmi. Questa valutazione sarà quotidiana in modo da avere informazioni e prendere le migliori decisioni. Possiamo già dire che non avremo i due giocatori per la nostra prossima partita, ma restano in cura con l’obiettivo di cercare di recuperare in tempo per la competizione”.

Brutte notizie quindi sia per il Brasile che per la Juventus in merito alla lesione subita da Danilo, perno difensivo anche della Seleçao oltre che dell’undici di Massimiliano Allegri. La fase a girone di entrambi gli infortunati potrebbe finire qui.