Finale tesissimo: intervento sconsiderato ed espulsione col Var

Finale accesissimo tra Galles e Iran, con un rosso ai danni della squadra di Bale per un intervento sconsiderato

Partita senza gol ma decisamente vibrante tra Galles e Iran, con il risultato che vale tutto in questo Mondiale di Qatar dopo i risultati della prima partita. Un primo tempo non bellissimo, con qualche occasione, ma soprattutto una ripresa in cui l’Iran merita nettamente il vantaggio. Ma un po’ di imprecisione e una dose importante di sfortuna negano la rete alla squadra asiatica, che colpisce pure due legni. E negli ultimi minuti la squadra di Queiroz gioca anche in superiorità numerica per l’espulsione del portiere del Galles Hennessey.

Una vera e propria sciocchezza quella dell’estremo difensore, che esce dall’area a valanga su Ali Karimi e lo travolge nettamente, col ginocchio alto praticamente sul volto dell’avversario. L’arbitro Escobar incredibilmente assegna solo il giallo e allora scattano le proteste dell’Iran. Il direttore di gara viene così richiamato all’on field reviews e dopo aver rivisto l’episodio decide giustamente di cambiare il colore del cartellino. Hennessey espulso all’86’ e in campo il secondo Denny Ward. Una partita incredibile che vede nel finale il meritatissimo successo dell’Iran, che fa in forcing e trova nel recupero addirittura due gol in tre minuti tra il 98 e il 101. A questo punto la squadra di Queiroz è a tre punti nel girone, due in più del Galles che in questo momento è ultimo. Entrambe sono a pari rispettivamente con Inghilterra e Stati Uniti, che però giocheranno questa sera. Tutto comunque ancora in gioco.