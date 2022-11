Quindici milioni più l’ex: scambio Juve in Serie A

I bianconeri vogliono portare a Torino il giocatore, che piace tanto anche al Milan. Ecco l’offerta delle due squadre

Tutte le attenzioni degli amanti del calcio sono ovviamente in Qatar, dove si stanno giocando i Mondiali. Non c’è la Nazionale italiana ma l’interesse resta ugualmente alto.

Le squadre di Serie A sono chiaramente ferme, ormai, dal 13 novembre scorso e si rivedranno solamente il prossimo 4 gennaio. I club stanno così sfruttando questo tempo per fare il punto della situazione e per programmare il calciomercato.

Lo sta certamente facendo la Juventus, che non ha perso di mira i propri obiettivi. Il sogno per il centrocampo continua ad essere Milinkovic-Savic ma nel campionato italiano c’è un altro calciatore, che non è mai sparito dai radar del club bianconero.

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, cercando con insistenza la scorsa estate. La Vecchia Signora ci ha provato a portarlo a Torino ma senza successo. La Roma, però, ha alzato il muro con richieste importanti, superiori ai 50 milioni di euro. Il contratto del 23enne scadrà il 30 giugno 2024 e questi potrebbero essere i giorni giusti per un aggiornamento con la società giallorossa.E’ evidente, però, che senza un accordo nei prossimi mesi, un addio in estate sarebbe molto più probabile.

Calciomercato Juventus, ecco l’offerta per Zaniolo

La Juventus, come detto, non lo ha mai perso di vista e sarebbe pronta a formulare una nuova offerta per convincere la Roma a lasciarlo andare. Secondo quanto riportato da ‘calciomercatoweb.it’, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Paredes, valutato 25 milioni, che verrebbe riscattato dal Psg. Per il centrocampista argentino si tratterebbe di un ritorno nella Capitale.

Ma la Juventus non è l’unica squadra sulle tracce di Nicolò Zaniolo. L’italiano, non è un segreto, piace parecchio anche a Paolo Maldini e Frederic Massara. Per far vestire di rossonero il giocatore, il Milan sarebbe intenzionato ad offrire il cartellino di Saelemaekers più un conguaglio da ben 20 milioni di euro