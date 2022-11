Cristiano Ronaldo ‘snobbato’: “Interesse per Messi”

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno una forte rivalità sportiva da decenni, che ha animato il calcio mondiale. Occhio a ciò che potrebbe succedere sul tavolo delle trattative

Cristiano Ronaldo e Messi, Messi e Cristiano Ronaldo: c’è chi preferisce il portoghese, chi l’argentino, ma di certo la storia l’hanno scritta entrambi, a suon di gol pesanti, trofei vinti e giocate da sogno.

Ora la loro carriera sembra arrivata agli scampoli finali e soprattutto l’ex Real Madrid dovrà dare risposte importanti nel Mondiale in Qatar per scrivere un ultimo atto della sua storia personale. Praticamente la chiusura del cerchio. Intanto, in molti si chiedono quale sarà davvero il futuro di CR7, chi riuscirà a ingaggiarlo da gennaio in poi. Le ipotesi sono tantissime, dall’Arabia Saudita alla Premier League, fino ad arrivare alla Major League Soccer. E oggi proprio lì concentriamo le nostre attenzioni.

Ronaldo o Messi in MLS: ora è tutto chiaro

Don Garber è un nome che per molti di voi non sarà famosissimo, ma si tratta del commissioner della MLS. Insomma, in Nord America conta decisamente tanto e nelle ultime ore è stato interpellato da ‘Sky Sports’ sul destino di Cristiano Ronaldo e Messi: “Ho sentito le tante voci che sono circolate in questi giorni, ma nessuna in particolare su Ronaldo. Sono sicuro che prima o poi emergeranno voci anche su di lui, ma non posso commentare se una squadra o l’altra sia effettivamente interessata. C’è stato un interesse per Messi, però. Crediamo molto però nella formalità delle regole e in questo momento è sotto contratto con un altro club, poi deciderà lui cosa fare”.

E conclude: “Sarebbe fantastico avere uno come lui nel nostro campionato, uno della sua levatura ci potrebbe offrire una piattaforma globale per parlare dell’MLS, anche fuori dai confini dei nostri paesi. Non sarei sorpreso se sentissimo più voci su Messi, in particolare”.