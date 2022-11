Neymar in lacrime: nuovo infortunio, allarme Brasile

Brasile, Neymar costretto ad uscire dal campo all’80’. Le condizioni dell’attaccante carioca andranno valutate nel corso delle prossime ore.

Dopo un primo tempo in ombra, il Brasile cresce alla distanza e liquida la pratica Serbia con un rotondo 2-0. Sugli scudi Richarlison, che imprime la svolta al match con una doppietta assolutamente spartiacque.

Se il primo goal dell’esterno offensivo del Tottenham è da vero opportunista, il secondo è una magia allo stato puro: la semi-rovesciata con cui pesca l’angolo più lontano è illusionismo allo stato puro. Prova di forza importante degli uomini di Tite, che vengono a capo di una contesa che al termine della prima frazione di gioco sembrava un nodo difficile da sciogliere. Ed invece il tasso tecnico della Selecao ha fatto la differenza. Neymar non è andato in goal, ma ha messo costantemente in apprensione la difesa avversaria con alcune giocate delle sue. Tuttavia l’attaccante del Psg è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde, zoppicando vistosamente.

Brasile, infortunio Neymar: cosa è successo

Neymar ha chiesto il cambio dopo aver subito una botta. Il fuoriclasse sudamericano ha provato a stringere i denti, salvo poi desistere e ritornare in panchina. All’uscita dal campo, non è passata di certo inosservata la smorfia contrariata della stella del Brasile. Tite ha deciso di non rischiare, richiamando immediatamente il proprio gioiello in panchina, dove Neymar si sarebbe accomodato in lacrime a causa di un problema alla caviglia. Anche Danilo ha chiuso la gara non al meglio: il difensore della Juventus ha stretto i denti, ma al 93′ è stato costretto ad accasciarsi a terra. Solo crampi? Staremo a vedere.