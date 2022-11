ESCLUSIVO | Agente Siebert: “Perfetto per l’Italia, sogna Mourinho”

Obiettivo in Germania per quanto riguarda il calciomercato Roma. L’agente di Siebert parla di Mourinho e del Milan

Rinforzare il reparto arretrato è uno degli obiettivi della Roma nelle prossime sessioni di mercato. Tanti i nomi accostati al club giallorosso, l’ultimo in ordine di tempo, secondo quanto riportato dai media tedeschi, è quello di Jamil Siebert.

Si tratta di un difensore centrale tedesco classe 2002 nel giro della Nazionale Under 20, che milita attualmente in terza serie con il Viktoria Colonia, in prestito dal Fortuna Dusseldorf, che piace anche agli inglesi del Nottingham Forest. Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente: “Circa un anno e mezzo fa lo voleva il Milan, da allora i club italiani hanno iniziato a seguirlo – ha dichiarato il procuratore Alexis Portselis ai nostri microfoni – Per le sue caratteristiche si adatta molto bene alla Serie A: è un giocatore veloce, potente, forte atleticamente e bravo a difendere. Sono tutte qualità che lo rendono interessante per la Serie A e per l’Italia in generale. La Roma? Ogni giovane calciatore ha dei sogni e dei desideri. José Mourinho è uno dei migliori allenatori nella storia del calcio, Roma è una città bellissima e la Roma è un grande club con una storia enorme e tifosi fantastici“. Insomma, Siebert sarebbe ben felice di sbarcare nella Capitale, la palla passa a Pinto.