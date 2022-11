‘Giallo‘ ufficiale: erede Di Maria, nuovo colpo di scena

Calciomercato Juventus, si complica il rinnovo del suo contratto: il dietrofront che apre la porta a nuovi scenari.

Le sei vittorie consecutive ottenute in campionato si sono rivelate una manna dal cielo per la Juventus. La crescita esponenziale dei bianconeri ha consentito alla compagine di Allegri di piazzarsi al terzo posto in classifica. Il merito va soprattutto alla ritrovata impermeabilità a livello difensivo, con la “Vecchia Signora” che ha tenuto inviolata la propria porta in sei occasioni consecutive.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, però, sono tanti i rumours che gravitano in orbita bianconera. E non potrebbe essere altrimenti, visto che tutto l’ambiente si aspetta una risposta importante a stretto giro di posta, per provare a recuperare il gap dalle prime della classe. Fino a questo momento le assenze prolungate di Di Maria e Pogba sono pesate come una spada di Damocle sulle scelte di Allegri, con il tecnico livornese che ha spesso fatto di necessità virtù per provare a contenere l’emergenza.

Calciomercato Juventus, annuncio sul futuro di Williams

Impegnato con la sua Argentina ai Mondiali in Qatar, il futuro di Di Maria è ancora tutto da scrivere. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2023, “El Fideo” non ha nascosto il suo desiderio di ritornare un giorno al Rosario Central, chiudendo idealmente un cerchio. Uno dei nomi paventati per la possibile sostituzione del fuoriclasse argentino è stato Nico Williams. Lo spagnolo, le cui prestazioni sfolgoranti gli hanno garantito la convocazione di Luis Enrique ai Mondiali, non ha ancora sciolto le riserve in merito al suo futuro.

La vetrina rappresentata dai Mondiali può però cambiare le carte in tavola. Williams ha infatti un contratto con l’Athletic Club di Bilbao fino al 2024 e nel caso in cui dovesse ritagliarsi con continuità le proprie chances con le Furie Rosse, potrebbe far aumentare in maniera sostanziosa la propria quotazione di mercato. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Radio Euskadi’, Felix Irurzun, agente dell’attaccante nativo di Pamplona, ha glissato alla domanda in merito al futuro del proprio assistito. Irurzun ha infatti posto l’accento sulla volontà di Williams di mettersi in gioco, ribadendo però come nei prossimi mesi lo scenario possa ancora cambiare. Ragion per cui, non sono esclusi nuovi colpi di scena in merito al futuro del gioiello iberico. Ne sapremo di più.