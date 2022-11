Joao Felix in Serie A dopo la rottura con Simeone: ha già convinto tutti

L’attaccante portoghese ha vissuto tanti alti e bassi nel corso della sua avventura con la maglia dell’Atletico Madrid

Stavolta sembra essere giunta davvero al capolinea l’esperienza di Joao Felix in Spagna. Per l’attaccante portoghese quella in corso potrebbe essere verosimilmente l’ultima stagione con la maglia dell’Atletico Madrid. L’ex Benfica, infatti, sembra non poter più sopportare le numerose incomprensioni tattiche con il Cholo Simeone.

Atteso come uno dei tanti protagonisti del Mondiale di Qatar, quest’oggi potrebbe fare il suo esordio con il Portogallo nel match in programma alle 17.00 contro il Ghana. Per Joao Felix, dopo una prima parte di stagione da dimenticare, la Coppa del Mondo potrebbe rappresentare una grande vetrina per cercare di rilanciarsi sul mercato e dimostrare allo stesso tempo al tecnico argentino il suo reale valore.

Specialmente negli ultimi tempi si è parlato più volte di un suo possibile addio da Madrid. La scorsa estate, ad esempio, a provarci era stato il Manchester United nelle battute finali del mercato di agosto. Blindato però dello stesso Atletico Madrid, il portoghese alla fine rimase per giocarsi le sue chance. Una scelta non particolarmente fortunata, considerando le recenti tensioni che si sono registrate tra il portoghese e Simeone.

Calciomercato Juve, Joao Felix in Serie A: la scelta è schiacciante

Per quanto riguarda l’Italia, più di una volta Joao Felix è stato accostato alla Juventus negli ultimi mesi. Il vero ostacolo è però rappresentato dal costo del cartellino per via dei 127 milioni sborsati dall’Atletico Madrid nell’estate 2019 per strapparlo al Benfica. Il suo agente Jorge Mendes starebbe comunque sondando varie opzioni e, tra queste, nelle scorse settimane avrebbe anche valutato la pista italiana.

Nel sondaggio lanciato questa mattina sul profilo Twitter di Calciomercato.it, è stato chiesto a tutti gli utenti quale calciatore, tra quelli impegnati quest’oggi ai Mondiali con le rispettive nazionali, vorrebbero vedere in futuro in Serie A. Vittoria schiacciante proprio per Joao Felix, votato dal 70% dei tifosi. Il portoghese è stato preferito rispetto agli altri profili proposti nel sondaggio odierno, tra questi Bruno Guimaraes (16%) per il Brasile, Strahinja Pavlovic (8%) per la Serbia e Manuel Ugarte (6%) per l’Uruguay.