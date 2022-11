Cristiano Ronaldo alla Juve, indizio UFFICIALE: “Torna a casa”

La Juve e Cristiano Ronaldo, un amore che sembrava totalmente finito ma potrebbe non essere così. Arriva un segnale sul possibile ritorno del portoghese

La Juve ha vissuto un inizio di stagione decisamente altalenante e deludente, soprattutto nella parte centrale.

L’eliminazione in Champions League ha chiuso una fase in cui il gioco dato da Massimiliano Allegri proprio non funzionava e gli infortuni non hanno di certo aiutato. Poi, però, la Vecchia Signora ha dato una risposta pesante in Serie A, con diverse vittorie di fila, anche ai danni di avversarie dirette come Inter e Lazio. E la seconda parte d’anno potrebbe regalare soddisfazioni importanti, sia in campionato che in Europa League. Certo, anche il calciomercato aiuterebbe, se fosse importante come alcuni tifosi si aspettano. E potrebbe intrecciarsi di nuovo con Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e la Juve, l’amore può tornare a splendere

Il portoghese non vestirà più la maglia del Manchester United e questo ormai è chiaro. Allo stesso tempo, c’è grande curiosità per capire quale sarà la maglia che vestirà il campione ex Real Madrid a partire da gennaio. Gli accostamenti per il futuro sono sempre di più, non solo in Inghilterra, anzi anche in Italia e i bianconeri di Torino sono finiti nel calderone, per ora più nei pensieri dei loro tifosi. E la Juve sul suo profilo Twitter ufficiale è tornata a postare un gran gol segnato dall’attaccante in bianconero. Un video che molti tifosi hanno visto come un indizio sul possibile ritorno di CR7. E in tanti si sono scatenati tra i commenti sottolineando che lo rivorrebbero a Torino. “Riportatelo a casa” o “Torna” tra i messaggi più significativi. Di seguito ve ne diamo prova.

CR7 TORNARE — Sixxy⚪⚫ (@Forza_Juventus8) November 24, 2022

Riportatelo a casa!!!!!!!!!!!! — LA Brio (@Alba_Brio) November 24, 2022

Non datemi speranze bastaaa — piè 🏁 (@paonepie) November 24, 2022

FATELO TORNAREEEEEEEEEEE — $eñor PæP (@peppismo) November 24, 2022

Miss you 😢♥️ — موسى (@MousaQi) November 24, 2022

Torna il re? — Matteo S (@MatteoS35314116) November 24, 2022

se torna facciamo il triplete dei poveri, con l’Europa League — 🇧🇷 Juanitinho Oliveira (@juanito92x) November 24, 2022