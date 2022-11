“Il più scarso”: Vlahovic sotto accusa, ecco cosa è successo

Il Brasile si impone sulla Serbia e sui social si scatenano contro Milinkovic-Savic e Vlahovic: “Imbarazzante”

Il Brasile ha mantenuto i favori del pronostico e ha liquidato la Serbia con un 2-0 che lascia poco spazio a recriminazioni. Successo meritato quello dei verde-oro, con la squadra di Tite praticamente sempre padrona del match.

Al ct Stojkovic non è bastata una rosa fatta di buoni giocatori per contrastare la Seleçao anche perché proprio i migliori hanno tradito le aspettative. Lo ha fatto Sergej Milinkovic-Savic, schierato dal primo minuto ma mai in grado di prendere per mano i suoi compagni e farli entrare realmente nel match. Ma lo ha fatto anche Dusan Vlahovic, entrato dopo il gol dell’1-0 brasiliano e praticamente mai pericoloso. Una sola palla interessante è arrivata sui suoi piedi e l’attaccante della Juventus non è stato in grado di approfittarne. Così i social si sono scatenati mettendo nel mirino il bianconero Vlahovic e l’obiettivo juventino Milinkovic.

Brasile-Serbia, Vlahovic e Milinkovic nel mirino

“Mediocre come sempre a grandi livelli” scrive un utente su Twitter di Milinkovic-Savic che per un altro non ci sta capendo molto del match. Ancora più pesanti i commenti nei riguardi di Vlahovic: “Chi lo ha paragonato ad Haaland e Mbappe è da arresto immediato”, il commento di un tifoso. Ed un altro lancia una sentenza ancora più lapidaria: “E’ imbarazzante”. I due calciatori della Serie A dovranno ora dimostrare nelle prossime partite di essere davvero in grado di fare la differenza con la propria Nazionale, rispedendo così al mittente le critiche.

23 minuti finora, #MilinkovicSavic non ci ha ancora capito una fava.#BrasileSerbia #Qatar2022 — La Vida BOCA (@LaVidaBOCA83) November 24, 2022

#BrasileSerbia sergei milinkovic-savic mediocre come sempre a grandi livelli. — tenhi – Grazie 🇲🇰 (@tenhiju) November 24, 2022

Comunque la Juve sta seguendo il fratello scarso di Milinkovic-Savic. — Cavaliere Rosso Nero (@Rosso3Nero) November 24, 2022

#Vlahovic dopo sto goal sta ancora prendendo appunti. Mister 80 milioni.#BrasileSerbia — Manuel Innocenti (@Manwell91) November 24, 2022

Che schifezza di giocatore Vlahovic mamma mia — Fabris (@roadto_Budapest) November 24, 2022