Allarme aereo e partita interrotta: continua il dramma in Ucraina

Il calcio e la storia spesso si fondono e scrivono pagine tristi e pesanti d’attualità. È quello che sta succedendo nelle ultime ore, e non solo, in Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina non accenna a placarsi e purtroppo è la triste realtà che ogni giorno riempie le prime pagine di cronaca e politica.

Il calcio non è immune, anzi, ne è viva testimonianza. Basti pensare a ciò che è accaduto nelle ultime ore in Ucraina, e precisamente a Dnipro, una delle città che più ha sentito il peso del conflitto. È lì che andava in scena il match del campionato ucraino proprio tra Dnipro e Oleksandriya. Una partita già di per sé travagliata che era già stata rinviata a causa della partecipazione del Dnipro alle partite di qualificazione per le coppe europee. Il match si sarebbe dovuto giocare il 16 novembre e poi la nuova data era proprio quella di oggi. Ma non è stata la volta buona e purtroppo per motivi drammatici.

Partita sospesa a Dnipro per l’allarme aereo

Quando è scattato l’allarme aereo, a causa di un attacco missilistico su larga scala della Russia, che ha posto sotto assedio la maggior parte del territorio dell’Ucraina. L’arbitro non ha potuto far altro che sospendere la partita e poi non è più ripresa. Ora il match si potrà recuperare solo nella prossima primavera. E speriamo che la situazione geopolitica, almeno ad aprile, sia diversa e che la pace torni a regnare tra Putin e Zelensky, ma anche in tutto il resto del mondo.