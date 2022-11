Adesso è UFFICIALE: primo colpo del 2023 per Mourinho

Arrivato l’annuncio della Roma: operazione chiusa in vista di gennaio. Per l’attaccante contratto fino al 2027

È della Roma il primo acquisto del 2023. In questi istanti il club giallorosso ha ufficializzato l’operazione che rinforza il pacchetto offensivo della rosa di Mourinho.

Alla Roma da gennaio, parliamo di Ola Solbakken, attaccante esterno proveniente dal Bodo: “Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà – ha dichiarato il norvegese – La Roma mi ha colpito da subito, credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l’ora di giocare per loro”.



Il classe ’98, che l’anno scorso siglò tre gol ai capitolini nei due match di Conference League, arriva a parametro zero firmando un contratto fino a giugno 2027.