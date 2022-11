De Paul torna a gennaio: lo hanno già deciso

Dal Mondiale arrivano indicazioni anche di calciomercato: hanno già deciso, De Paul torna subito in Serie A

Scendono in campo le big nel Mondiale in Qatar e lo fanno in maniera clamorosa: ieri, sconfitta clamorosa all’esordio per l’Argentina di Lionel Messi, capace di farsi rimontare dall’Arabia Saudita dopo il vantaggio iniziale firmato dal dischetto proprio dalla ‘Pulce’.

Qualche piccolo rischio anche per la Francia contro l’Australia, i campioni del Mondo in serata vanno sotto in avvio contro i ‘Socceroos’ ma poi rimontano e vincono per 4-1 con Giroud mattatore con una doppietta.

Argentina e Francia sono due delle squadre che sono partite come favorite per la vittoria finale ma anche due delle compagini in cui sono presenti calciatori che fanno gola alle italiane in ottica mercato. Del resto, quale migliore vetrina del Mondiale per chi vive un momento particolare nel proprio club ed è alla ricerca di una nuova sfida già a gennaio?

E’ un discorso che vale per De Paul, ad esempio, in rotta con l’Atletico Madrid, ma non per Enzo Fernandez, che invece è alla ricerca di un passo in avanti nella sua carriera dopo le belle prestazioni con il Benfica. Cerca una nuova sfida Pavard che ha il contratto in scadenza con il Bayern Monaco nel 2024, mentre Marcus Thuram (a fine contratto con il Borussia Moenchengladbach) spera come Fernandez nel salto in una big. Ma chi è il calciatore che vorreste vedere in Serie A già a gennaio? Calciomercato.it lo ha chiesto sul proprio canale Telegram e il risultato è stato netto.

Calciomercato, De Paul torna: il sondaggio di CM.IT

La domanda era incentrata proprio sui quattro calciatori prima menzionati e il risultato è stato netto. E’ Rodrigo De Paul il calciatore che chi ha risposto al sondaggio vorrebbe rivedere in Serie A già a gennaio: il 50% delle risposte ha indicato proprio il nome dell’ex Udinese.

A seguire c’è Marcus Thuram con il 26% di preferenze, mentre non raccolgono molti consenti Enzo Fernandez (17%) e Pavard (9%). E’ De Paul quindi il colpo di gennaio da mettere a segno per le big di Serie A.