Colpo di scena Lukaku, futuro stravolto: Inter ‘tradita‘ dall’ex

Calciomercato Inter, il futuro di Romelu Lukaku si tinge di giallo: la richiesta dell’ex che alimenta i dubbi e le incertezze.

Il goal al debutto con il Lecce, l’assist fornito contro lo Spezia, un paio di prove incolori e poi il lungo infortunio. Il ritorno e il goal lampo contro il Viktoria Plzen sembravano potersi configurare come l’inizio della rinascita, ed invece i problemi fisici continuano a tormentare Romelu Lukaku, costretto a saltare anche le prime due gare del Belgio ai Mondiali.

Insomma, chi si aspettava un ritorno in pompa magna di Big Rom è stato deluso. E adesso anche il futuro dell’attaccante belga potrebbe riservare colpi di scena a sorpresa. Se fino a poche settimane fa l’estensione del prestito dal Chelsea era caldeggiata come l’ipotesi più credibile, adesso i Blues avrebbero sollevato qualche dubbio sulla bontà dell’operazione. Stando a quanto trapela d’Oltremanica, infatti, i londinesi non sarebbero particolarmente stuzzicati all’idea di “regalare” all’Inter per un’altra stagione un attaccante per il quale avevano investito oltre 100 milioni di euro. Ma non è tutto.

Calciomercato Inter, l’irruzione di Simeone per Lukaku: come cambiano le carte in tavola

Come evidenziato da elgoldigital.com, anche l’Atletico Madrid si sarebbe messo sulle tracce di Romelu Lukaku. Il “Cholo” Simeone avrebbe richiesto espressamente alla propria dirigenza l’acquisto di un centravanti di peso, e quello dell’attuale attaccante dell’Inter sarebbe il primo nome sulla lista dei desideri dei Colchoneros. I madrileni, dunque, potrebbero tentare un affondo in estate, ingolosendo il Chelsea con una proposta importante.

La situazione di empasse venutasi a delineare potrebbe sortire effetti a sorpresa per il futuro di Lukaku. L’Inter vuole comunque puntare sul centravanti belga, dal quale però si aspetta una risposta importante nel girone di ritorno. Il fatto che Marotta abbia cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Thuram, poi, non può passare inosservato. Alla luce del sempre più probabile rinnovo di Edin Dzeko, infatti, l’inserimento del francese sarebbe propedeutico ad un vero e proprio restyling dell’assetto offensivo a disposizione di Inzaghi. L’Atletico fa sul serio per Lukaku: staremo a vedere se questa lunga telenovela dovesse registrare altre puntate.