Calciomercato Inter, Icardi è l’alternativa a Lukaku

Icardi è l’alternativa a Lukaku: nuove indiscrezioni sul futuro dei due bomber. Tutti i dettagli

Debutto Mondiale anche per il Belgio di Kevin De Bruyne e del grande assente Romelu Lukaku. Il bomber dell’Inter non è ancora pronto per il ritorno in campo dopo la ricaduta accusata con la maglia nerazzurra.

“Quando rientra Lukaku? In questo momento non sono in grado di dirlo. Seguendo i consigli dei medici, dovrebbe giocare contro la Croazia nell’ultima partita del girone. Se seguo le sensazioni del giocatore, potremmo avere una chance nella sfida con il Marocco. Ieri si è allenato bene. Non è in forma e non si è allenato con il resto del gruppo, ma i suoi progressi sono costanti”. Alla vigilia del Canada, in conferenza stampa, il CT dei Diavoli Rossi Roberto Martinez ha parlato così delle condizioni dell’ex Chelsea. Il centravanti ha saltato gran parte dell’inizio della stagione con la maglia dell’Inter a causa dei due infortuni, al punto che nelle ultime settimane si è anche parlato della possibile mancata conferma da parte del club nerazzurro. Qualsiasi discorso è al momento prematuro, ma nel frattempo arrivano nuove indiscrezione sul futuro di “Big Rom”. Un big europea sarebbe alla finestra per il bomber dell’Inter.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid alla ricerca di un nuovo bomber

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il ‘Cholo’ Simeone vorrebbe Lukaku all’Atletico Madrid. Alvaro Morata continua a non convincere il tecnico come attaccante titolare e i ‘Colchoneros’ sarebbero già al lavoro per regalare un nuovo bomber all’allenatore. Il club spagnolo starebbe così monitorando con grande attenzione la situazione di Lukaku, pronto all’assalto in caso di mancata conferma all’Inter a partire dalla prossima stagione. Il Chelsea, dal canto suo, è intenzionato a cedere il centravanti a titolo definitivo anche dopo l’addio di Tuchel e l’arrivo in panchina di Potter. Da un attaccante nerazzurro ad un grande ex: stando al portale, l’alternativa a Lukaku sarebbe Mauro Icardi. Anche l’ex capitano dell’Inter, ritrovato al Galatasaray, è sulla lista del ‘Cholo’ Simeone.