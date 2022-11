Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi martedì 22 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 22 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

I Mondiali in Qatar entrano nel vivo e il programma di oggi è di alto profilo. Scendono in campo l’Argentina di Messi, contro l’Arabia Saudita, e la Francia di Mbappe, contro l’Australia: “Figli di D10“, titola la ‘Gazzetta dello Sport’. Un aspetto in particolare, fin qui, nelle gare disputate: “Recuperi da record“, una novità che potrebbe influire non poco nel prosieguo non solo del torneo ma di tutto il mondo del calcio. Di spalla, le ultime di mercato: “Il derby dei tagli“, con Milan e Inter che dovranno effettuare delle cessioni (Adli, Gosens, Correa).

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica il titolo principale al primo match di giornata ai Mondiali, quello dell’Argentina: “Messi o mai più“, è l’ultima chance per il fuoriclasse dell’Albiceleste. Ieri, risultati non banali: “L’Inghilterra è giovane: 6-2 all’Iran” e “Weah illude gli americani, Bale li gela: 1-1“. Mercato italiano, il primo colpo invernale della Roma: “Solbakken: Roma, un sogno“.

L’apertura di ‘Tuttosport’ è per un rinnovo di contratto importante in casa Juventus: “Locatelli 2027: La Juve fa le cose per bene“. In alto, i titoli dedicati ai Mondiali: “Di Maria, Milik, Rabiot: oggi gioca mezza Juve“, “I top 10 del Qatar: Vlahovic cerca il sorpasso su Leao” e “Recuperi monstre, sei sostituzioni: cose mai viste“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 22 novembre

I Mondiali campeggiano ovviamente anche sui quotidiani esteri. ‘As’, in Spagna, titola: “SuperMartes“, con le immagini di Messi e Mbappe, ma anche di Lewandowski (nel pomeriggio c’è anche Polonia-Messico) in prima pagina. Intanto, l’Inghilterra si gode una super nazionale: il ‘Mirror’ celebra la goleada degli uomini di Gareth Southgate con l’Iran con una azzeccata citazione musicale, “The Six Pistols“.