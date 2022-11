La Danimarca stecca la prima: pareggio a reti bianche contro la Tunisia

La Danimarca doveva assolutamente vincere contro la Tunisia. Ecco com’è andata nella prima partita del gruppo D al Mondiale

Danimarca e Tunisia si sfidano in una partita dall’alto contenuto emotivo e di peso negli equilibri del gruppo D, quello della Francia.

Gli uomini di Hjulmand non hanno tante alternative alla vittoria per rispettare i grandi progetti dell’allenatore, che si è candidato addirittura alla vittoria finale. Eppure, le cose non vanno esattamente come previsto. I danesi, infatti, tengono inizialmente in mano il pallino del gioco ma senza mai riuscire veramente a fare male ai ragazzi di Kadri. Quest’ultimi stupiscono per l’ottimo impianto di gioco messo in campo, fatto di grande aggressività, ritmo e verticalizzazioni pericolose. Insomma, uno stile moderno che in pochi si aspettavano e che porta diversi dividenti. Infatti, nel primo tempo le occasioni maggiori sono proprio degli uomini in maglia bianca, con Schmeichel costretto agli straordinari per salvare i suoi.

La Danimarca non trova la via del gol: solo 0-0 contro la Tunisia

Nel secondo tempo un po’ la musica cambia. La Tunisia alla lunga è costretta ad abbassare un po’ il ritmo del gioco ed emerge qualche giocata di qualità dei danesi. Skov Olsen trova la via del gol ma la sua rete viene annullata. Emerge anche Eriksen, ma la sua conclusione è respinta in calcio d’angolo. Cornelius poi va vicinissimo al gol, ma il suo rocambolesco tentativo finisce sul palo. La partita si avvia poi al suo termine senza grosse occasione, ma con la sensazione complessiva che la Tunisia abbia fatto meglio sotto il profilo del gioco e della prestazione. Alla Danimarca resta l’amaro in bocca e la sensazione che debba alzare il livello della manovra per impensierire le avversarie più forti.

DANIMARCA-TUNISIA 0-0

Gruppo D

Danimarca* 1

Tunisia* 1

Francia 0

Australia 0