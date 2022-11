Kessie e il ritorno al Milan: la foto dell’incontro scatena i tifosi

Il Milan sta già osservando le possibili occasioni per il mercato, ma lo scenario clamoroso riguarda un ritorno che avrebbe davvero dell’incredibile

Sono otto i punti di distacco tra il Napoli e il Milan, campione d’Italia e secondo in classifica alle spalle degli uomini di Spalletti. Un cammino composto da dieci vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle prime quindici con uno dei due ko arrivato proprio nello scontro diretto. Uno score non esaltante, non vincere un terzo delle partite giocate, ma molto del merito di questa distanza enorme va ovviamente agli azzurri. Resta il fatto che i rossoneri dovranno lavorare ancora per puntellare la rosa, che ha comunque delle falle, in difesa così come sulla trequarti.

A centrocampo i titolari sono inamovibili, Tonali e Bennacer, e formano una coppia di livello altissimo. Ma mancano sicuramente alternative della stessa caratura e forza fisica, in grado di garantire magari anche pericolosità offensiva. Pobega e Krunic sono due buonissimi giocatori che stanno anche ben figurando, ma hanno caratteristiche diverse. E pensare che il calciatore ideale, il Milan ce l’aveva già in rosa e rispondeva al nome di Franck Kessie. La storia è finita poi come tutti sappiamo, ovvero con l’addio a zero per accasarsi al Barcellona dopo un lungo tira e molla sul rinnovo. E Maldini, che in accordo con tutta la dirigenza, ha scelto di non cedere alle richieste alte d’ingaggio.

Kessie torna al Milan: la foto dell’incontro con Maldini

Al Barcellona, però, non sta andando benissimo per Kessie. In campionato appena sette partite, solo tre da titolare e in una di queste fuori all’intervallo. Poco più di 200 minuti giocati in Liga, anche se in Champions lo score è decisamente migliorato viste le sei presenze su sei. Ma il bottino complessivo resta negativo. Non a caso di recente si è parlato addirittura di un clamoroso ritorno in rossonero per Kessie, che secondo alcuni avrebbe dato mandato al suo entourage di sondare il terreno.

Anche per questo motivo, sta facendo rumore l’immagine che ritrae Gaby Mudingayi a Milanello a colloquio, sorridente, con Paolo Maldini. Il motivo è che l’ex centrocampista di Lazio e Bologna è rappresentante della Ambition Sport Management, azienda partner proprio di George Atangana, agente di Kessie. Uno scatto pubblicato dalla stessa ASM (che, tra l’altro, annovera tra i suoi followers proprio il centrocampista del Barcellona) su Instagram nella giornata di ieri. E che ha scatenato ulteriormente le voci su un ritorno dell’ivoriano. Anche se al momento non sembra essere una pista praticabile, per vari motivi.