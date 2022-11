TV PLAY | L’Inter brucia la Juve: “Chiusura prima della fine del Mondiale”

TV PLAY | L’Inter pronta a bruciare la Juventus: “Chiusura prima della fine del Mondiale”. La rivelazione e tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato

A TV PLAY, su Calciomercato.it, è intervenuto il giornalista Rudy Galetti per fare il punto sui principali temi di mercato riguardanti le big di Serie A.

Uno dei nomi del momento è Marcus Thuram, conteso da Juventus e Inter: “L’Inter ci proverà e vorrebbe chiudere prima della fine del Mondiale per evitare l’asta. Il Borussia Monchengladbach vorrebbe 10 milioni, l’Inter vuole arrivare a 5 con 4,5 al giocatore. L’Inter poi dovrebbe cedere qualcuno a gennaio per il bilancio tra entrate e uscite. Parliamo di un giocatore che essendo in scadenza ha tanto mercato, l’Inter sicuramente è in una buona posizione ma non ha tanto tempo. Le cifre che può offrire non sono limabili di moltissimo”.

“Problemi economici? Sono reali, ci dovrebbe essere un’uscita magari Gosens che pesa ed è stato pagato 20 milioni. – ha proseguito Galetti – Non rientrando al momento nelle rotazioni di Simone Inzaghi, poi con il nuovo campionato tutto può cambiare, al momento è più fuori che dentro nell’Inter del futuro”. Focus poi sulla pista Ziyech-Milan: “Si può ancora fare? Non ne sono sicuro, ci sono tante zone grigie che non sono mai state chiarissime con l’entourage del giocatore e con il Chelsea. Da quel che mi risulta in estate il Milan aveva infittito i contatti con l’entourage del giocatore, Ziyech avrebbe anche comunicato ai compagni il dispiacere per il raffreddamento della pista. Piace a Massara ma ci sono punti economici dove si fa fatica a trovare un punto d’incontro”.

Da Thuram a De Ketelaere e Brahim Diaz: Galetti a TV PLAY

Galetti ha infine parlato del futuro di De Ketelaere e Brahim Diaz in casa Milan: “L’arrivo di De Ketelaere aveva inizialmente dato una scossa a Brahim Diaz. Per fare gol come quello alla Juventus deve essere al massimo, se non lo è sparisce un po’. Sappiamo che il Milan è bravo a rinegoziare sia i diritti di riscatto sia effettivi che quelli per stretta di mano, sicuramente il girone di ritorno farà pendere la bilancia da una parte o dall’altra e vedremo se un investimento come quello che sarebbe richiesto per riscattarlo dal Real Madrid sarà giustificato”.