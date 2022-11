Capolavoro Mendes, Joao Felix arriva in prestito

Il nome di Joao Felix diventa tra i più caldi in vista del mercato invernale: il portoghese può lasciare l’Atletico Madrid in prestito

Tra le deluse a livello internazionale della prima parte di stagione, c’è sicuramente l’Atletico Madrid, solo lontano parente della squadra che negli anni scorsi ha duellato con le big anche in Champions League. La squadra di Simeone appare ormai a fine ciclo, con una uscita prematura ai gironi anche dall’Europa League e una distanza già siderale accumulata in campionato dalla vetta.

13 le lunghezze che separano i ‘Colchoneros’ dal Barcellona capolista e una situazione delicata in vista del prossimo futuro. L’eliminazione dall’Europa fa male soprattutto a livello economico e così il club deve pensare a cessioni anche pesanti. Tra queste anche quella di Joao Felix. Il portoghese ha avuto fin qui un rendimento non all’altezza delle aspettative, con solo 4 gol e 3 assist in 18 presenze e un posto da titolare a rischio con la riemersione di Griezmann, che Simeone privilegia in coppia con Morata. Situazione davvero delicata, quella legata all’asso lusitano, che per adesso prova a concentrarsi sul Mondiale in Qatar con la sua nazionale.

Joao Felix, il futuro si decide dopo il Mondiale: Juventus e Milan alla finestra

Al rientro, come racconta ‘As’, si capirà qualcosa in più. L’Atletico, per liberarsi di un giocatore di tale valore, vorrebbe ovviamente monetizzare il più possibile, ma sa che al momento non sono arrivate offerte concrete e che a gennaio sembra difficile impostare una operazione a titolo definitivo, di sicuro non con le richieste che la dirigenza dei ‘Colchoneros’ avrebbe in teoria. Ecco dunque che prende piede l’ipotesi di una cessione in prestito, che sarebbe ben vista da tutti: dal procuratore Jorge Mendes, che si sta attivando per trovargli una sistemazione, dal giocatore che si sente sempre maggiormente fuori posto all’Atletico, e dal club, che può preparare con calma il terreno per il suo addio e guardarsi intorno per la sua sostituzione. Pista difficile, che però può essere battuta dalla Juventus, che ha sempre guardato con interesse all’attaccante lusitano, e dal Milan, che deve iniziare a ragionare sull’eventuale dopo Leao.