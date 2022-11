Dybala al centro del caos: ecco cosa sta succedendo

Paulo Dybala sta facendo discutere non poco nelle ultime ore: ecco cosa sta succedendo attorno alla Joya

Paulo Dybala ha dimostrato in Italia di non essere un calciatore come gli altri e di avere qualità superiori per impattare sulla partita.

Proprio per questo, la sua gestione da parte del Ct Scaloni sta facendo discutere non poco nelle ultime ore. Il calciatore della Roma, infatti è rimasto seduto in panchina per tutto il match contro l’Arabia Saudita, anche quando, nel secondo tempo, c’era bisogno proprio di un calciatore come lui che rompesse le linee difensive avversarie per completare la rimonta. E, invece, l’ex Juventus ha dovuto vedere la debacle dei compagni da bordocampo. E molti tifosi non l’hanno presa per nulla bene, anche in Italia.

Critiche per Messi e Scaloni: Dybala doveva entrare in campo

Su Twitter, infatti, Dybala è finito in tendenza perché molti si aspettavano l’ingresso in campo, anche solo per uno spezzone, contro l’Arabia Saudita. È vero che la Joya non era al massimo della condizione, ma già con la Roma aveva recuperato e si allenava da diversi giorni con il resto del gruppo. Le critiche sono inevitabilmente per Scaloni, ma anche per Messi. Infatti, alcuni mettono in dubbio la coesistenza tra la Pulce e la Joya, altri accusano addirittura il fenomeno del PSG di fare lui la formazione. Di seguito diversi tweet su questa scia.

mi spiegate il motivo per cui non metti Paulo quando sei sotto contro l’Arabia?! #Dybala #ArgentinaArabiaSaudita — Paolo Nicoli (@PaoloGaucho80) November 22, 2022

Si è allenato tutti i giorni con la squadra. Se non stava bene Scaloni lo cambiava da subito come gli altri. Semplicemente Dybala gioca nella stessa posizione di Messi, Scaloni non può toglierlo altrimenti tolgono lui. Oggi Messi oltre il rigore partita da 0 almeno per me. — silvi (@Antolife12) November 22, 2022

Se fosse stato fuori forma Scaloni l’avrebbe detto anche perché solo così si giustifica, lui ha detto che quando hanno preso gol è perché giocatori non stavano fisicamente bene. Dybala viene visto solo come sostituto di Messi, sperando che da oggi cambino le cose. — silvi (@Antolife12) November 22, 2022

Haahahahahahahah senza scomodare i vari tevez di maria ecc Già dybala è superiore a questi — EL PATRON 🇵🇹 (@elpatron0_) November 22, 2022

Per me Lautaro non è un campione, ma certo è che l’Argentina a parte Messi e Di Maria non è chissà cosa, dietro per me fanno ridere. Dybala sicuro meritava minuti a prescindere dalla sconfitta, sono d’accordo.

Ma io spero che la formazione non la faccia Messi… — Ciro Gaetano (@CiroGaetano1) November 22, 2022

Sponsor di Dybala è Messi? Non penso proprio. Basta anche leggere i commenti degli Argentini per capire. — silvi (@Antolife12) November 22, 2022

Sono con te fratello. Scaloni deve odiare Dybala per non farlo giocare in una partita come questa. Godo anch’io ! — Iaram54 (@NicolaMarai) November 22, 2022