Mondiale e addio, bocciatura lampo: “Via dall’Inter per 30 milioni”

Dopo la larghissima vittoria dell’Inghilterra contro l’Iran c’è spazio per Senegal-Olanda nel pomeriggio del Mondiale con anche un interista sotto osservazione

Il secondo giorno dei Mondiali in Qatar ha già visto la larga vittoria dell’Inghilterra contro un malcapitato Iran, in una gara infinita che ha visto 14 minuti di recupero nel primo tempo e 12 nel secondo. Meno folle ma decisamente più equilibrata la seconda sfida odierna tra Senegal e Olanda, valida per il gruppo A, lo stesso del Qatar padrone di casa che ieri ha perso all’esordio contro l’Ecuador.

Ci si aspetta molto dai campioni d’Africa, seppur senza Manè infortunato, e dagli oranje di van Gaal, chiamati a fare quello step ulteriore per alzare l’asticella al tavolo delle grandi.

Senegal-Olanda, premesse disattese: poco spettacolo e troppi errori

Ci si aspettava una partita ricca di occasioni e di spettacolo, seppur con equilibrio, visto il livello di Senegal e Olanda, ma il primo tempo è apparso piuttosto bloccato e senza particolari sussulti. Tanti infatti gli errori di natura tecnica per entrambe le squadre, che tra le proprie fila vantano anche calciatori che provengono dal campionato italiano. Da Dia a Dumfries, con particolare attenzione proprio al laterale di Inzaghi che pur essendo spesso coinvolto a destra non è mai stato troppo incisivo ed ha sbagliato qualche cross di troppo. Il tutto è stato sottolineato da una serie di messaggi dei tifosi su Twitter:

Dumfries con la specialità della casa, stop e passaggio all’indietro. Poi un bel cross sulla schiena dell’avversario — ufficiale (@san_paolo5) November 21, 2022

Dumfries non è più forte di nagatomo — Filtrito Correa🇦🇷 (@LucaaaaBat) November 21, 2022

Denzel “Coerenza” Dumfries: sbaglia i cross all’Inter e sbaglia i cross anche in nazionale — Francesco🧉🇨🇭🇺🇾🇵🇹 (@xaprile11) November 21, 2022

Sperando in un mondiale in god mode di Dumfries per poterlo mandare il più lontano possibile per 30 milioni — gianluigi (@komparemo_gigi) November 21, 2022

Lasciare in panchina frimpong per quel bidone di dumfries è da ritiro del patentino — Renatiano🇫🇷 (@Renatiano18) November 21, 2022

Dumfries riesce a farmi smadonnare anche quando non gioca nell’inter — 🏆🍋 in incognito -3 (@incognitolimone) November 21, 2022

Dumfries farebbe panchina a qualsiasi giocatore da entrambi i lati del campo nel Milan — Mattia (@acmattiam) November 21, 2022