Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 21 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

I quotidiani italiani guardano al Mondiale in Qatar con grande amarezza, accentuata dall’amichevole persa dall’Italia. ‘La Gazzetta dello Sport’ mette in prima pagina il derby della Madonnina in salsa francese: “La Francia è un Derby”; “Deschamps sceglie Giroud“; “L’Inter sceglie Thuram“. Spazio anche alla disfatta della Nazionale: “L’Italia a Vienna brutta e depressa: “Che male il Mondiale in TV”. Infine, anche il match inaugurale del Mondiale si prende la scena: “L’Ecuador guastafeste”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con l’amarezza per la mancata partecipazione dell’Italia al Mondiale: “Fa malissimo”. Il match inaugurale viene raccontato così in prima pagina: “Di Valencia (Ecuador) le prime due reti e oggi tocca a Kane“. Infine, spazio alla sconfitta della Nazionale: “Per l’Italia è notte fonda”. Infine, il taglio basso vede protagonisti due club italiani di primo livello: “Il Napoli è un gioiello, affare da un miliardo”; “Roma, altra noia. Karsdorp non torna”.

‘Tuttosport’ mette in prima pagina i possibili risvolti di mercato che si aprono dopo ogni Mondiale, il tutto con un filtro bianconero. “Giovani Mondiali, la Juve vi guarda”. Tanto spazio in prima pagina anche alla vittoria di Djokovic alle Finals di Torino: “Mole Djokovic”. Spazio anche alla metà granata del Torino: “Il Toro vuole bloccare Nzola a gennaio”. Infine, taglio basso dedicato alla Nazionale: “E in Austria si è capito perché noi non ci siamo”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 21 novembre

Anche all’estero la copertina se la prende il Mondiale, con ‘AS’ che mette in prima pagina Jordi Alba: “Nuestra fuerza es el grupo”. La Spagna di Luis Enrique è una delle pretendenti alla vittoria della Coppa del Mondo. Taglio alto dedicato al match inaugurale di Qatar 2022: “Ecuadro tumba al anfitrion”. Il ‘Daily Express’ dedica la prima pagina alla partita che oggi vedrà protagonista l’Inghilterra: “This is our time”. Riguardo alla prima giornata dei Modniali, poi, spazio anche qui: “Historic defeat for host Qatar“.