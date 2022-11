Disastro al Mondiale: “Un grande bluff. Sembrava il peggior Rugani”

Tifosi scatenati sui social: nel mirino finiscono due protagonisti del Mondiale che si sta giocando in Qatar

Dopo la partita inaugurale di ieri tra Qatar ed Ecuador, il Mondiale è proseguito, quest’oggi, con ben tre partite. All’ora di pranzo l’Inghilterra ha strapazzato l’Iran, nel pomeriggio, poi, è toccato a Senegal e Olanda. Proprio in questi istanti, inoltre, si sta giocando anche Stati Uniti-Galles.

Sui social, come accade spesso per ogni evento importante, si stanno commentando i match: oggetto di discussione sono diventati sia de Ligt che McKennie, passato e presente della Juventus. I tifosi bianconeri, su Twitter, si sono davvero scatenati: si esulta per essersi liberati del centrale olandese, autore oggi di una partita davvero complicata.

De Ligt, come è noto, ha lasciato il club bianconero nel corso dell’estate. Il Bayern Monaco si è presentato a Torino con una super offerta, da 67 milioni di euro, e l’ex Ajax ha così detto addio alla Juventus, dopo anni non certo facili. La Vecchia Signora è così ripartita da Bremer. Una scelta che sta pagando e la prova di stasera di de Ligt sembra darne conferma.

Critiche pesanti anche per il centrocampista degli Stati Uniti, che non convince, non solo per la sua acconciatura. Il giocatore è reduce da un inizio di stagione non certo facile e le esplosioni di Fagioli e Miretti, potrebbero spingerlo fuori dalla Juve ben presto.

Dopo aver visto 3 mesi di Bremer rivedere De ligt mi sembra di guardare giocare Rugani — Kulu🇲🇦 (@Kulusecsi) November 21, 2022

Vedere De Light dopo mesi mi ha fatto impressione in negativo…sembrava il peggior Rugani.#deligt #OlandaSenegal pic.twitter.com/BfiIbtPRvm — JuventusxSempre (@juventusxsempr) November 21, 2022

#SenegalOlanda continuo a pensare che aver dato via #deligt e aver preso #bremer sia stato un colpo da maestro — JFC (@Davide58271622) November 21, 2022

Primo tempo osceno di #Deligt, ma avete visto come è diventato magro? #juventus — Belluno bianconera (@AttilioDeCol) November 21, 2022

#McKennie finora si è distinto perché ha ciondolato per il campo e per essersi fatto ammonire. Ah, dimenticavo i capelli #QatarWorldCup2022 — Emilio Augusto (@h_aigarimasu) November 21, 2022

Ho sempre detto che #Bremer fosse moooolto ma moooooolto più forte di #DeLigt.

Mentalità pazzesca. pic.twitter.com/xyfeKEIuT9 — Mario Liam M8 (@Luna_di_Venezia) November 21, 2022

#Deligt uno dei più grandi bluff della storia del calcio#FIFAWorldCup — #Asllanismo (@Dicta87265485) November 21, 2022