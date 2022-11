Infortunio al ginocchio: UFFICIALE, interessamento del legamento

La Serie A ora è ferma, ma attenzione a un infortunio al ginocchio che potrebbe significare tanto alla ripresa. Il Milan è già in allerta

Il nostro campionato è stato costretto a fermarsi per lasciare spazio al primo Mondiale invernale della storia. I club, però, seguiranno da vicino la competizione e non solo per gli intrecci di calciomercato che potrebbero venirne fuori.

Infatti, dopo una prima parte di stagione che ha già visto tanti forfait a causa di un calendario fitto e congestionato, gli allenatori terranno le dita incrociate nella speranza di avere a disposizione i calciatori migliori e in uno stato di forma accettabile. Per un talento che ha rubato le attenzioni di molti addetti ai lavori, la ripresa potrebbe non essere semplicissima. Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi. L’esterno di fascia ha subito un infortunio al ginocchio negli scorsi giorni, mentre era a disposizione di Roberto Mancini con la Nazionale italiana. Ecco come sono andate le cose.

Comunicato UFFICIALE e testa al Milan: le condizioni di Mazzocchi

La Salernitana ha già effettuato gli esami del caso e ha comunicato l’esito attraverso un comunicato ufficiale: “Il controllo clinico e radiologico a cui si è sottoposto questa mattina Pasquale Mazzocchi presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. L’atleta ha già iniziato il trattamento fisioterapico e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori indagini radiologiche”. Il Milan segue da vicino la situazione perché alla ripresa della Serie A a gennaio ci sarà da affrontare proprio la Salernitana. E Mazzocchi, di certo, è diventato, a suon di buone prestazioni, uno degli uomini più importanti per i granata.