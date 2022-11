Buona la prima: l’Inghilterra asfalta l’Iran con doppietta di Saka

L’Inghilterra non poteva sbagliare contro l’Iran e non l’ha fatto. Sei gol degli uomini di Southgate alla prima nel Mondiale in Qatar

L’Inghilterra è una delle favorite per la vittoria finale del Mondiale e oggi l’ha dimostrato nella prima partita contro l’Iran.

Gli uomini di Southgate danno fin da subito la sensazione di controllare il campo senza difficoltà e con un possesso palla di qualità. Al nono minuto, la Nazionale asiatica deve fare a meno del suo portiere. Dopo un duro scontro di gioco e un colpo al naso, Beiranvand deve lasciare il campo, nonostante provi in tutti i modi a non dare forfait. La sostituzione arriva al 20esimo, con l’ingresso di Hosseini. Il gol che sblocca la partita si verifica al 35esimo, quando la stellina Jude Bellingham insacca alle spalle del portiere. Bastano altri otto minuti all’Inghilterra per il raddoppio: ci pensa Bukayo Saka su assist di Maguire. E non è finita, perché al 46esimo arriva anche un gran gol di Sterling per il 3-0 che di fatto chiude già la partita.

L’Inghilterra controlla senza problemi nel secondo tempo

Nella ripresa la musica non cambia. I ritmi di abbassano, ma il possesso palla resta stabilmente della Nazionale dei Tre Leoni. Al 62esimo arriva la doppietta di Saka, su assist di uno scatenato Sterling. L’Iran sembra totalmente in balia dei britannici, ma al 65esimo arriva un bel gol di Taremi, che suona un po’ come il gol della bandiera. Infatti, al 71esimo c’è anche il 5-1 inglese, questa volta con Rashford. Non è ancora finita, perché l’Inghilterra trova anche il 6-1 con Grealish. Al minuto 101′, arriva un rigore, dato al Var, per l’Iran. Dal dischetto Taremi non sbaglia.

INGHILTERRA-IRAN 6-2

Marcatori: 35′ Bellingham (Ingh.), 43′ Saka (Ingh.), 46′ Sterling (Ingh.), 62′ Saka (Ingh.), 65′ Taremi (Iran), 71′ Rashford (Ingh.), 89′ Grealish (Ingh.), 102′ Taremi (Iran).

Classifica gruppo B

Inghilterra* 3

USA 0

Galles 0

Iran* 0

*Una partita in più