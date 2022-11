FOTO CM.IT | Primo colpo Roma, Solbakken è arrivato nella capitale

La Roma accoglie il primo colpo della sessione invernale di calciomercato: Ola Solbakken è sbarcato nella capitale

Mourinho può sorridere, la Roma ha già il suo primo colpo per il nuovo anno. In un periodo difficile per i giallorossi, arriva finalmente una buona notizia. Mentre lo Special One è alle prese con il caso Karsdorp che, dopo la sfuriata di Sassuolo e l’esclusione dai convocati nel match contro il Torino, ieri e oggi non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Trigoria.

Tiago Pinto però, oltre a cercare una nuova sistemazione all’olandese, con la Juventus in agguato, mette già a segno il primo colpo per il prossimo anno. Ola Solbakken è sbarcato nella capitale questa mattina e aspetta di diventare giallorosso.

Roma, Solbakken è arrivato nella capitale: visite mediche e attesa

La Roma non perde tempo, il primo colpo per il 2023 è già nella capitale. Questa mattina alle 13:50 Solbakken è sbarcato a Fiumicino, ma per unirsi alla Roma dovrà attendere ancora un mese. Infatti l’attaccante norvegese classe ’98 è ancora sotto contratto con il Bodo/Glimt, squadra affrontata dai giallorossi in Conference League lo scorso anno. L’accordo con il club norvegese scadrà a dicembre, dopodiché sarà libero a parametro zero e arriverà la firma con la Roma.

Contratto che dovrebbe legarlo al club giallorosso fino al 2027, liberando probabilmente Eldor Shomurodov, che dopo essere stato sul piede di partenza in estate, ha trovato poco spazio durante la prima parte di stagione. Dunque. la Roma accoglie oggi, con netto anticipo, Solbakken, che effettuerà già l’iter delle visite mediche aspettando il via libera per mettersi a disposizione di Mourinho.