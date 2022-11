L’Inter la spesa in Qatar: blitz Ausilio per il colpo di gennaio

L’Inter è presente in Qatar per il Mondiale e per lavorare al mercato: blitz di Ausilio per riuscire ad anticipare la concorrenza

Nonostante la Nazionale di Roberto Mancini non sia presente al Mondiale, i dirigenti delle grandi squadre italiane sono in Qatar per assistere alla Kermesse, che vedrà protagonisti alcuni dei propri tesserati e per degli incontri di mercato.

A gennaio, infatti, si aprirà ufficialmente il calciomercato e le big italiane vogliono farsi trovare pronte. In particolare, la dirigenza dell’Inter in questo momento è a Doha con due delle sue figure principali: il direttore sportivo Piero Ausilio e il vice-presidente Javier Zanetti. Due grandi protagonisti della macchina nerazzurra, di quello che è e che sarà il club meneghino. La loro presenza in Qatar ha anche un importante risvolto a livello di mercato, tra un match e l’altro potrebbe andare in scena un incontro in grado di sovvertire le sorti di uno degli obiettivi dell’Inter.

Calciomercato Inter, tutto su Thuram | Incontro a Doha per anticipare Bayern e Juve

Il Mondiale è ufficialmente iniziato con la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador, vinta dai sudamericani, e ora tutto il carrozzone è pronto ad entrare nel vivo: nelle pieghe della kermesse c’è anche tantissimo mercato. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a Doha potrebbe andare in scena un incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Marcus Thuram. Il francese a fine stagione andrà in scadenza di contratto e potrà muoversi a parametro zero: proprio per questo, infatti, è uno dei possibili colpi a zero di lusso.

L’incontro tra Piero Ausilio e lo staff che segue l’attaccante francese ha la volontà di anticipare la grande concorrenza presente sul figlio d’arte. In particolare, sono il Bayern Monaco e la Juventus ad aver messo gli occhi su Thuram e sulla possibilità di rinforzare i propri pacchetti offensivi con un colpo di questa caratura a costo zero. L’Inter era già stata ad un passo dal francese due anni fa, prima del suo infortunio e di virare su Joaquin Correa: ora potrebbe essere la volta buona per portarlo a Milano. Il teatro di questa nuova trattativa è quello più prestigioso, quello del Mondiale.