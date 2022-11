Orsato è il primo nella storia del Mondiale: la furia dei tifosi

Orsato è stato tra i protagonisti della gara inaugurale del Mondiale tra Qatar ed Ecuador: primo nella storia e i tifosi lo ‘pungono’

La prima partita di questo Mondiale invernale, con Qatar ed Ecuador ad inaugurare la competizione, ha visto tra i protagonisti anche un po’ d’Italia: ad arbitrare il match, infatti, è stato Daniele Orsato.

Per il direttore di gara, accompagnato anche da Irrati al VAR, non si è trattata di una passeggiata di salute. Dopo appena 3′ gli ospiti sono passati in vantaggio con Enner Valencia, ma la rete è stata annullata per un precedente fuorigioco grazie all’ausilio del VAR. Dopo poco più di dieci minuti, però, sempre Valencia si è guadagnato un calcio di rigore, che ha poi trasformato. In questa occasione, concedendo l’estrema punizione, Orsato è diventato il primo arbitro a farlo ai danni della squadra che ospita i Mondiali nella partita inaugurale. Inoltre, non è passato inosservato ai tifosi della Roma che l’arbitro italiano aveva concesso il vantaggio prima di assegnare il calcio di rigore: in quella celebre sfida con la Juventus, però, non era stato fatto. Su ‘Twitter’ i tifosi giallorossi hanno punzecchiato Orsato: di seguito alcuni dei (molti) tweet a riguardo.

Daniele Orsato è il PRIMO arbitro della storia a fischiare un rigore contro il Paese ospitante di un Mondiale alla sua prima partita nel torneo #QatarEcuador — Giuseppe Pastore (@gippu1) November 20, 2022

