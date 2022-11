DIRETTA Mondiali 2022: Qatar-Ecuador | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Qatar-Ecuador, gara inaugurale di Qatar 2022 e primo match del Mondiale

L’attesa è finita. Dopo la lunga cerimonia inaugurale, Qatar ed Ecuador scendono in campo nella prima partita di Qatar 2022. Alle ore 17, allo stadio “Al Bayt” di Al Khor, le due squadre apriranno le danze di una rassegna iridata ricca di contraddizioni e polemiche. Per la prima volta, i Mondiali si disputeranno nel bel mezzo di una stagione calcistica, creando non pochi problemi e turbamenti alle squadre di club.

Per i padroni di casa si tratta della prima partecipazione in assoluto ad un Mondiale e lo stesso si può dire dei due commissari tecnici: Sanchez Bas e Alfaro. Qualificatosi come quarta forza del Sudamerica, l’Ecuador disputerà la sua quarta edizione iridata e tenterà di replicare il suo miglior piazzamento, gli ottavi di finale a Germania 2006. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Qatar-Ecuador

QATAR (3-4-3): Al Sheeb; Khoukhi, Al-Rawi, A. Hassan; Miguel, Hatem, Boudiaf, Ahmed; Al Haydos, Almoez, Afif. Ct: Felix Sanchez Bas.

ECUADOR (4-4-2): Dominguez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Estrada, Valencia. Ct. Alfaro.

CLASSIFICA GRUPPO A: Olanda, Ecuadors, Senegal e Qatar 0 punti