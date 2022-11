Assist di Zielinski per Juventus e Milan: il colpo è gratis

L’acquisto di Zielinski può favorire l’affare per Juventus e Milan: il top player può arrivare gratis in Serie A

Napoli in fuga, Milan, Juventus e Inter all’inseguimento. Questa è l’immagine con la quale la Serie A ha salutato, lasciando spazio ai Mondiali.

A gennaio si ripartirà con la squadra di Spalletti davanti a tutti, con un vantaggio cospicuo sulle inseguitrici. Tra gli azzurri in tanti si sono messi in mostra nei primi quattro mesi di stagione ed allora non sorprende che le big d’Europa abbiano acceso i riflettori sui talenti che hanno incantato al ‘Maradona’ e non solo.

Tra loro c’è un calciatore che sembra aver fatto quest’anno il salto di qualità atteso ormai da diverse stagioni. E’ Piotr Zielinski uno dei più convincenti protagonisti della cavalcata partenopea. Il trequartista polacco sarà ora impegnato ai Mondiali, una vetrina in più per far brillare il suo indubbio talento. Un talento che ha fatto breccia anche in Spagna, al Real Madrid, almeno stando a quanto riportato da ‘elgoldigital.com’. Il portale parla di un interessamento delle merengues per il numero 20 del Napoli. Un interesse che si potrebbe concretizzare la prossima estate, soprattutto se dovesse esserci un addio eccellente.

Calciomercato Juventus e Milan, il Real punta Zielinski e saluta Kroos

Zielinski, infatti, sarebbe stato indicato da Ancelotti come sostituto perfetto di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco, 32 anni, è in scadenza di contratto a fine stagione e questo potrebbe essere il suo ultimo anno al ‘Bernabeu’.

Con Zielinski l’addio sarebbe meno ‘doloroso’ e Kroos potrebbe anche decidere di accettare la sfida in una nuovo campionato. In questo caso, la Serie A potrebbe farsi avanti e sarebbero due le società che potrebbero provare a portare il tedesco in Italia. Si tratta di Juventus e Milan. Due squadre che hanno entrambe bisogno di forze nuove a centrocampo e che godrebbero dell’esperienza e della qualità di Kroos. Un arrivo a zero per la prossima stagione che farebbe felici Allegri e Pioli, che dovrebbero vedersela però anche con Pep Guardiola. C’è anche il City tra le società pronte ad approfittare della separazione tra il tedesco e il Real Madrid.