La Juve esulta, Inter condannata: affare da 70 milioni

Il calciomercato di Inter e Juve potrebbe nuovamente intrecciarsi nei prossimi mesi. La super offerta fa tremare i nerazzurri e aiuta i bianconeri

Il Mondiale in Qatar sta attirando l’attenzione di tutti i tifosi, ma sullo sfondo c’è anche il calciomercato che potrebbe regalare grandi gioie o grandi dolori ai supporters, dipende anche dal tifo.

Inter e Juve negli ultimi mesi, ma è un po’ anche tradizione, si sono sfidate in diverse occasioni. L’ultima è quella che ha portato Gleison Bremer in bianconero, con buona pace dei tifosi nerazzurri. Stavolta, però, non si tratta di una sfida diretta tra i due club, piuttosto di un intreccio ancora più largo e che potrebbe cambiare improvvisamente in base ai piani di una big internazionale. Si tratta del Real Madrid. Si sa, i Blancos hanno iniziato un nuovo ciclo e comunque non hanno perso nulla in termini di qualità e vittorie. Il ricambio generazionale è stato graduale e ha interessato soprattutto il centrocampo. Si pensi a giocatori come Camavinga e soprattutto Valverde che rappresentano il presente e il futuro del club. Carlo Ancelotti e Florentino Perez, però, non hanno ancora finito e potrebbero presto affondare il colpo per un nuovo super talento.

Da Bellingham a Barella: sentimenti opposti per Inter e Juve

Da mesi si parla del possibile arrivo di Jude Bellingham al Real Madrid, ma chiudere l’operazione per le Merengues non è affatto semplice. È per questo che si valutano già delle alternative di livello e, secondo quanto riporta ‘defensa central’, sono già state stabilite. Il portale spagnolo sottolinea, infatti, che Ancelotti preferirebbe nettamente l’arrivo di Nicolò Barella rispetto a quello di Youri Tielemans. Addirittura, il club della capitale spagnola avrebbe già pronti 70 milioni da offrire all’Inter e che potrebbero far saltare il banco. Dall’altra parte la Juve avrebbe, dunque, il via libera proprio per Tielemans, da mesi sulla lista dei bianconeri. Un intreccio internazionale che favorirebbe, quindi, ancora una volta la Vecchia Signora, con buona pace dei nerazzurri.