Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 19 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ si concentra sulle mosse di mercato dell’Inter: “Inter, c’è Thuram: chi va via?“. Partono gli interrogativi su chi lascerà spazio all’eventuale arrivo dell’attaccante francese. Invece, dall’altra parte del Naviglio: “Il Milan punta forte sul…9 e va dritto su Okafor: servono 25 milioni“. La risposta della Juventus: “Non solo Karsdorp: pure Holm e Meunier per la fascia destra“.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica invece il suo titolo principale al caso Cristiano Ronaldo: “Licenziato!“. Lo United vuole cacciarlo per giusta causa. Sul mercato, in altro: “Roma, idea Aouar“.

‘Tuttosport’ mette nel mirino la Juventus e il grande obiettivo bianconero: “Milinkovic-Juve, si riapre così“. In basso a destra, titolo polemico su Vlahovic, entrato in campo con la Serbia, dopo aver saltato le ultime settimane con la maglia della Juve: “Stavolta se la sentiva…Vlahovic entra: un gol e due assist”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 19 novembre

All’estero, cresce sempre di più l’attesa per i Mondiali. Su ‘As’, la dichiarazione di Luis Enrique, nelle ormai consuete dirette Twitch ogni sera con i tifosi della Spagna, con un augurio speciale: “Si no haga Espana, que lo haga Messi“. A proposito della ‘Pulce’, ‘Sport’ apre con la missione dell’Argentina e in riferimento al numero 10 titola: “El ultimo tango“.