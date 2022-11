Vogliono togliere Vlahovic alla Juve: nuovo club da gennaio

La Juventus ha messo a disposizione delle nazionali per il Mondiale ben undici calciatori. Tra questi c’è Vlahovic che è finito nel mirino del presidente

Tutti i riflettori saranno presto accesi sul Mondiale in Qatar che prenderà ufficialmente il via a partire da domani con la gara d’esordio dei padroni di casa. Una competizione tanto chiacchierata e che non vedrà coinvolta l’Italia di Mancini, ma che comunque porterà in dote una rappresentanza di calciatori provenienti da Serie A e B. La compagine più rappresentata in questo senso sarà la Juventus con ben undici calciatori, sei dei quali esordienti assoluti nella rassegna planetaria.

Tra gli juventini alla prima partecipazione ad un Mondiale c’è anche Dusan Vlahovic, che dopo l’ultimo periodo da infortunato in bianconero è pronto a dire la sua con la Serbia. Un calciatore sul quale si accendono anche i riflettori del calciomercato, con il Real Madrid, e soprattutto Florentino Perez, molto attenti alla sua crescita.

Il Real Madrid sarà dunque molto attento a diversi giocatori che scenderanno in campo in Qatar, in quanto Florentino Perez ha una mini lista di elementi potenzialmente interessanti. A tal proposito ‘ElNacional.cat’ evidenzia come il presidente dei ‘blancos’ abbia ordinato agli osservatori di non perdere di vista nessuno di loro e di condurre un monitoraggio approfondito per fare rapporto sui calciatori che potrebbero poi finire per sbarcare a Madrid a giugno o già a gennaio in caso di un buon Mondiale.

Calciomercato Juventus, Vlahovic sulla lista di Florentino Perez: tra gli osservati speciali del Mondiale

Il primo della lista è proprio Dusan Vlahovic: dalle parti del Bernabeu pensano possa essere l’erede giusto di Karim Benzema. Ha 22 anni e sarà riferimento offensivo della Serbia che potrebbe essere tra le nazionali sorprendenti. Il bomber della Juve è quindi finito nelle mire e nei pensieri di Perez e non vanno esclusi tentativi tra gennaio e giugno, soprattutto nel caso in cui si metta in mostra con un buon Mondiale.

Gli altri talenti messi sott’occhio dal Real sono Moises Caicedo, Cody Gakpo, Jamal Musiala e Alphonso Davies. Il numero uno del Madrid si aspetta di vedere almeno qualcuno di questi cinque calciatori in un futuro prossimo ai ‘blancos’.