Dal Mondiale alla Juve: scelto il colpo per la rimonta scudetto

Nuovo sondaggio sul canale Telegram di Calciomercato.it: argomento del giorno il Mondiale con il relativo colpo utile a gennaio per le inseguitrici del Napoli per provare a colmare il gap

Il campionato di Serie A è andato a riposo con il Napoli primo in classifica inseguito a -8 dal Milan e a 10 punti dalla Juventus. Il cammino è ancora molto lungo ma il distacco si è fatto importante, e le inseguitrici dalla ripresa delle ostilità a gennaio non avranno più margine d’errore, e dovranno alzare i giri del motore.

Nel mezzo però spazio al Mondiale che inizierà domani pomeriggio con la sfida inaugurale che vedrà protagonisti i padroni di casa del Qatar contro l’Ecuador. Da quel momento e per circa un mesetto i riflettori saranno tutti sulla rassegna planetaria che mette in palio la Coppa del Mondo vinta dalla Francia quattro anni fa.

Sondaggio CM.IT | Calciomercato, il colpo dal Mondiale: scelto Pulisic

Il Mondiale è inoltre una vetrina ideale per ciò che concerne anche il calciomercato del futuro, con la sessione invernale immediatamente successiva pronta a scaldare gli animi dei club. In merito alla questione sono inoltre intervenuti i seguaci del canale Telegram di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo a quale calciatore tra quelli presenti ai Mondiali potrebbe maggiormente servire alle inseguitrici per provare a colmare il gap col Napoli nella corsa scudetto.

I fan hanno optato col 34% delle preferenze per l’americano Christian Pulisic alla Juventus. L’esterno offensivo statunitense indossa la maglia del Chelsea ma non ha messo in scena fin qui un’annata particolarmente brillante, con appena un gol in 18 apparizioni tra coppe e campionato. Col 30% insegue Marco Asensio dal Real Madrid al Milan, mentre si piazza in terza posizione l’eventuale innesto di Marcus Thuram all’Inter. Da fanalino di coda, col 12% chiude Memphis Depay ad una tra Roma o Lazio.

La stagione è lunghissima ma il mercato di gennaio può dire la sua nell’economica della battaglia scudetto, e il Mondiale può anche influenzare.

Ecco l’esito del sondaggio odierno sul canale Telegram di Calciomercato.it: