Affare alla Pogba, la Juve ci riprova: blitz in Portogallo

Calciomercato, la Juventus ha messo nel mirino un nuovo gioiello e potrebbe ripetere un’opera stile Pogba.

Negli ultimi anni anche la Juventus ha avviato con sagacia e lungimiranza un progetto giovani importante. Non è un caso che Allegri stia trovando linfa importante per invertire la rotta bianconera proprio dai calciatori cresciuti nel vivaio bianconero. Fagioli e Miretti, per citarne alcuni, ma la lista è molto più ampia.

Il restyling della “Vecchia Signora” è volto fondamentalmente all’abbattimento del monte ingaggi e alla valorizzazione di calciatori in grado di interscambiarsi con i calciatori di maggiore esperienza della rosa. Un cocktail esplosivo, dunque, che sta cominciare a dare frutti importanti. Allegri non ha chiuso le porte ad una possibile rimonta Scudetto: molto, però dipenderà da come Chiesa e Pogba ritorneranno dai rispettivi infortuni. Se l’ex esterno della Fiorentina è apparso già in palla quando chiamato in causa, ci vorrà ancora del tempo prima di vedere all’opera l’asso francese. Il “Polpo”, però, potrebbe ispirare una prossima mossa di mercato in casa Juve.

Calciomercato, Juventus in pressing per Ndour: Pogba carta vincente

Come riferito da gazzetta.it, la Juve potrebbe entrare nell’ordine di idee di mettere a segno un colpo alla Pogba. Nei dossier degli uomini mercato di “Madama” sarebbe infatti finito il gioiellino classe ‘2004 Cher Ndour. Il centrocampista italiano di proprietà del Benfica è legato al club lusitano da un contratto in scadenza nel 2023. Sebbene abbia già una volta rispedito al mittente l’interessamento della “Vecchia Signora”, il profilo di Ndour continua a campeggiare a caratteri cubitali nei dossier degli uomini mercato della Juve. Fantasista dal fiuto del goal e dalle spiccate doti nell’inserimento, con la maglia del Benfica B in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato 19 presenze, impreziosite da tre goal e un assist.

La Juve lo studia da tempo, e potrebbe tentare un affondo per Ndour facendo leva su uno degli idoli del giovane italiano: quel Pogba che in tanti sotto la Mole si auspicano di vedere al top della condizione a stretto giro di posta. Scenario da attenzionare da vicino, in quanto foriero di possibili sviluppi nel corso delle prossime settimane.