Ciao ciao Inter: i tifosi lo mandano alla Juventus

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it agli utenti abbiamo analizzato il futuro di Marcus Thuram, attaccante francese che piace in Serie A

Tra i calciatori in scadenza di contratto più appetibili in vista dei prossimi mesi di calciomercato c’è sicuramente Marcus Thuram, attaccante francese entrato anche nell’elenco dei convocati di Deschamps per il Mondiale ormai alle porte. Il giusto premio per una prima parte di stagione da incorniciare per il polivalente bomber transalpino, capace di metter a referto ben 13 reti in 17 presenze tra campionato e coppa.

Un nuovo exploit quello del figlio d’arte che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, e senza rinnovo dunque sarebbe pronto ad una nuova avventura trasferendosi a costo zero. Musica per le orecchie soprattutto delle squadre italiane con Juventus e soprattutto Inter interessate. In particolare i nerazzurri ci pensarono già nell’state 2021 prima che un infortunio del francese spinse poi il club di Suning a virare verso altri lidi con l’arrivo di Correa.

Calciomercato, tutti pazzi per Thuram: scelta la Juventus nel sondaggio

In merito alla questione sono inoltre intervenuti i followers del canale Telegram di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio proprio relativo a quello che potrebbe essere il futuro disegnato per lo stesso Thuram. Figlio dell’ex difensore di Juventus e Parma, Lilian, il classe 1997 potrebbe ripercorrere le orme del padre, giocando proprio in Serie A dopo il Borussia Moenchengladbach.

Ai nostri utenti abbiamo chiesto a quale squadra italiana potrebbe servire di più già a gennaio, e dunque prima della scadenza contrattuale. Il 47% dei votanti ha espresso la propria preferenza per la Juventus, indicandola come destinazione. A seguire ben distaccata col 24% l’Inter, mentre chiudono il quadro Roma e Milan col 12% prima dell’opzione ‘altro’ ferma al 5%.

Thuram intanto si gode la bella esperienza del Mondiale con la Francia in attesa di esplorare al meglio un futuro ancora tutto da decifrare. Dopo il Gladbach la Serie A potrebbe essere la meta giusta per il classe 1997 transalpino.

Ecco l’esito del sondaggio proposto sul nostro canale Telegram: