Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi venerdì 18 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 18 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con le mosse di mercato dell’Inter sul mercato di gennaio: “Inter aria nuova”. I nerazzurri vanno infatti a caccia dei giovanissimi Musah e Vazquez dal Valencia, con Gagliardini e Gosens destinati alla cessione. La ‘Rosea’ presenta inoltre il Mondiale con uno speciale all’interno: “Mondiale 2022, ci siamo!“. Alla rassegna iridata, sarà assente Paul Pogba, che però scalda i motori per tornare con la Juventus: “Fa gli straordinari per tornare già a gennaio, la Juve ci crede“. A proposito di infortuni, sospiro di sollievo per Tonali, protagonista di una brutta botta in Nazionale: “E’ fuori pericolo, va in vacanza: “Niente paura Milan, sto bene”“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, mercato protagonista con le mosse delle inseguitrici per riprendere il Napoli capolista di Spalletti: “Caccia al Lucio“, con alcuni dei profili più caldi del momento: “Okafor e Ziyech per il Milan, Parisi da Juve, Inter su Borna Sosa“. Intanto, Victor Osimhen vince il titolo come miglior giovane emergente dell’anno davanti a Gavi e Valverde: “Osi sul tetto del mondo“.

‘Tuttosport’ apre con le dichiarazioni d’amore di Fagioli alla Juventus: “No a Inter e United per la Juve“. Intanto, Pogba prova ad accelerare il rientro: “Il piano di Pogba dagli Usa a Cremona“. Di spalla, in casa Torino, le ultime mosse: “Vagnati 2025. Adesso Juric e poi Praet“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 18 novembre

All’estero, intanto, le principali nazionali si avvicinano all’esordio mondiale con entusiasmo. In Spagna, Ansu Fati brilla nell’ultima amichevole contro la Giordania andando a segno e si candida da protagonista: “Ansu Fati està listo“, titola ‘Marca’. Mentre in Inghilterra, Foden prova a caricarsi sulle spalle la nazionale dei Tre Leoni, a caccia di un titolo che manca da 56 anni: “Phil good factor“, titola il ‘Daily Express’.