TV PLAY | Bellinazzo: “È in atto una vera battaglia. Ecco la mia preoccupazione”

“Chi è stato presente anche solo a margine di un’assemblea della Lega Serie A, sa che bastano pochi secondi per perdere la pazienza. La gestione condominiale e non manageriale è uno dei problemi del calcio italiano”. Così Marco Bellinazzo a Calciomercato.it in onda su Tv Play in merito alle intercettazioni – che chiamano in causa, attraverso parole forti, i vari Lotito, Preziosi e in generale il sistema calcio italiano – che hanno come protagonista il numero uno del Coni Giovanni Malagò.

Il giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’ ha poi parlato del suo nuovo libro, ‘Le nuove guerre del calcio’: “Parla di tutta una serie di soggetti che, di fronte a un calcio mutevole dal punto di vista economico, è diventato oggetto di assalti e conquista da parte di fondi governativi, fondi che hanno solo interessi speculativi, colossi dello streaming che fanno soldi sulla passione dei tifosi. Non nego il ruolo industriale del calcio, ma se vogliamo salvare il calcio come fenomeno sociale bisogna rimettere al centro il ruolo dei tifosi. Non faccio un discorso passatista, ma credo ci siano strumenti, e li ho indagati nel libro, che possono permettere di creare nuovi patti tra proprietà i tifosi. Perché il calcio ha un ruolo collettivo talmente importante che non può essere ridotto a mero intrattenimento come accadrà fra 10 anni, se non interveniamo. La mia preoccupazione è che esiste una scarsa consapevolezza nelle democrazie occidentali del ruolo dello sport, mentre nei paesi autocratici questa coscienza c’è; quindi, se i Mondiali vanno in Russia, in Qatar, se l’Arabia Saudita si candida ai Mondiali 2030… bisogna che le istituzioni calcistiche rompano l’ipocrisia”.

“Non ce l’ho in particolare con Infantino, perché a livello di industria del calcio sta portando avanti quanto già fatto da Blatter – ha sottolineato Bellinazzo a Tv Play – C’è in atto da tempo una vera battaglia tra il potere politico, con la defenestrazione di Blatter attuata con l’aiuto degli Stati Uniti, e la UEFA, che ha il potere economico. Da qui capite tra Superlega e dichiarazioni contro Infantino e il Mondiale capite che lo scopo unico è ridurre il potere economico della UEFA. Bisogna andare verso una più equa ridistribuzione e le stesse istituzioni sportive non ci possono più raccontare che il calcio non è politico”.