Juventus in ansia, nuovo infortunio in Nazionale

Altro stop per un giocatore impegnato in Nazionale. Stavolta è il club bianconero interessato: c’è il comunicato ufficiale

L’Italia è pronta a giocare la sua ultima amichevole. Domenica la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà a Vienna, all’Ernst Happel Stadio, alle ore 20.45, l’Austria.

Gli azzurri vogliono confermare quanto di buono fatto vedere contro l’Albania. Lo dovrà fare, come è noto, senza Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, dopo il grande spavento, ha lasciato i compagni per godere di qualche giorno di riposo.

Gli esami hanno dato esito negativo ma ha bisogno di ricaricare le pile, prima di mettersi nuovamente a disposizione della squadra di Stefano Pioli. Tonali, però, non è stato l’unico che non potrà volare a Vienna. Mancini nella giornata di ieri, infatti, ha perso anche Pasquale Mazzocchi. Il laterale della Salernitana si è immediatamente sottoposto agli esami del caso che hanno confermato la diagnosi di distorsione del ginocchio destro”. A Roberto Mancini e al club campano non resta che incrociare le dita, sperando il recupero possa avvenire il prima possibile.

Italia, terzo stop: niente amichevole per il centrocampista

L’incubo nazionale, però, prosegue. Oggi si è fermato il terzo giocatore, nel corso dell’allenamento pomeridiano prima della partenza per Vienna. A dare forfait – come è possibile leggere sul sito ufficiale della Figc – è stato Nicolò Fagioli che ha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica; il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club di appartenenza, la Juventus, nelle prossime ore.

Saranno dunque venticinque i calciatori che saranno a disposizione di Roberto Mancini per l’amichevole contro l’Austria.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Nicolò Zaniolo (Roma).