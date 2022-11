“Siamo ad un bivio, non è più a suo agio”: l’agente mette Lotito all’angolo

Il mercato della Lazio rischia di essere stravolto dall’annuncio dell’agente: “Potrebbe essere la fine del ciclo”

In questa prima parte di stagione la Lazio ha vissuto alti e bassi, ma è riuscita ad arrivare alla sosta al quarto posto a pari punti con l’Inter. La compagine di Maurizio Sarri ha anche espresso, a tratti, un calcio entusiasmante e la vittoria nel Derby della Capitale è un ulteriore punto di merito. Nel mercato di gennaio, però, potrebbe esserci un addio pesante.

L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus non ha un carattere semplice, anche per l’estrema schiettezza che lo contraddistingue. Inoltre, in carriera non ha mai nascosto il fatto di seguire i propri principi tattici con una cieca fedeltà: anche a discapito di alcuni calciatori. Diverse sono state le divergenze anche all’interno del gruppo biancoceleste, con voci di mercato che si sono rincorse negli scorsi mesi. L’agente del giocatore, però, questa volta ha dichiarato che potrebbe essere arrivato il punto di svolta.

L’agente di Luis Alberto annuncia: “Potrebbe essere arrivata la fine del ciclo”

Il rapporto tra Luis Alberto e Maurizio Sarri è piuttosto noto, con le tante panchine riservate allo spagnolo che parlano più di qualsiasi dichiarazione di facciata. Nella giornata di oggi, però, è arrivato una svolta importante. Miguel Alfaro, uno degli agenti che cura gli interessi del numero ’10’ biancoceleste, ha parlato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “La situazione sarà gestita in base a quello che sta succedendo, anche nel caso in cui si dovesse accettare che nel calcio i cicli possono finire”. Dichiarazioni importanti, che inquadrano quello che potrebbe essere uno degli affari del mercato di gennaio.

L’agente di Luis Alberto ribadisce che le scelte tecniche di Maurizio Sarri vanno rispettate, così come quelle del giocatore: “È rispettabile che un giocatore, che ha dato e sta dando tutto ancora per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa”. Insieme alla società capitolina, poi, rivela: “Noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda visto che Luis vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio davanti”. Insomma, l’addio è tutt’altro che una possibilità remota per il mercato di gennaio: la Liga è stata indicata come meta preferita dal giocatore, ma anche per il club di Serie A potrebbe rappresentare un affare.