TV PLAY | Juve, è già finita dopo tre mesi: “Decisivo l’infortunio”

La Juventus si ritrova a ragionare sull’addio di un giocatore dopo soli tre mesi, oltre a un tradimento con l’Inter

Il finale di 2022 per la Juventus sembra aver dato un segnale di ripresa, che però dovrà essere mantenuto anche a inizio 2023 con la ripresa del campionato dopo il Mondiale. Fondamentale poi sarà anche il calciomercato invernale, dove la Juventus avrà sicuramente bisogno di qualche nuovo innesto per aiutare la rosa di Massimiliano Allegri.

Ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play è intervenuto il giornalista Marco Guidi, che proprio sul calciomercato della Juventus, in particolare su Leandro Paredes, ha rivelato: “Difficilmente verrà riscattato, se non cambiano le cose. Non è stato bocciato, ma le condizioni per passare da diritto a obbligo di riscatto sono complicate. Se ci fosse la volontà ci sarebbe da rinegoziare. Secondo me al momento non c’è la volontà. Ha uno stipendio di un certo tipo e al momento la Juve ha trovato la quadra con Fagioli e altri giocatori mentre lui era infortunato. Poi gli scenari possono cambiare”. Paredes però potrebbe non essere l’unico in uscita.

Calciomercato Juventus, Guidi rivela: “Cuadrado all’Inter? Marotta suscettibile ai parametri zero”

Non solo il futuro di Leandro Paredes in bilico nella Juventus. Anche quello di Juan Cuadrado rimane ancora un’incognita infatti. Il colombiano ha un contratto fino a giugno 2023 con i bianconeri e per ora di rinnovo non si sarebbe parlato.

Cuadrado è stato accostato anche all’Inter una volta che si sarà svincolato dalla Juventus, e sulla questione il giornalista Marco Guidi ha spiegato: “Parliamo di un giocatore che ha 35 anni. Conviene? Non lo so. Marotta è suscettibile ai parametri zero, ma io ci penserei prima di tesserarlo. Faccio fatica a vedere un’Inter che voglia investire su un giocatore di 35 anni.”. Dunque il giornalista non sarebbe convinto che Cuadrado a parametro zero possa essere un investimento giusto per l’Inter, visto che il terzino bianconero non è più giovane e la cosa ovviamente esporrebbe a rischi maggiori rispetto a investire su un giovane per rinforzare la corsia destra del campo.