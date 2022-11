Nuova tegola per Mancini: infortunio in allenamento

Un nuovo infortunio costringe Roberto Mancini a nuove valutazioni. Il calciatore ha concluso l’allenamento prima del tempo

Mentre tutti gli occhi sono sul Mondiale in Qatar che sta per iniziare, l’Italia è impegnata in amichevole e con i rimpianti sempre più vivi per quello che poteva essere e non è stato.

Di sicuro, i tifosi e tutti gli azzurri non possono accontentarsi dell’affermazione contro l’Albania o di vedere alcuni interessanti talenti giocare con la maglia più ambita del nostro Paese. Però, per il nuovo corso è importante fare bene anche in questi momenti e soprattutto per Mancini è fondamentale valutare ogni singola partita per capire il futuro e chi potrebbe davvero diventare protagonista nella causa azzurra. Uno di questi è Pasquale Mazzocchi che sta facendo molto bene con la maglia della Salernitana. Non arrivano buone notizie, però, per il laterale e Mancini.

Mazzocchi si ferma in allenamento: le sue condizioni

L’esterno è una delle grandi sorprese della Salernitana. Ha qualità nel dribbling, esplosività e una facilità di corsa disarmante, che rappresentano una vera e propria arma per Davide Nicola. In vista dell’Austria, però, le sue condizioni sono tutte da valutare. Infatti, il calciatore si è fermato in allenamento e ha dovuto interrompere anzitempo la seduta a causa di un infortunio. Si attendono nuovi aggiornamenti nelle prossime ore. L’Italia è una vetrina importante per l’esterno, seguito sul calciomercato da Juve, Inter e Roma.