Ha già firmato: UFFICIALE, rinnova fino al 2026

Dopo un ottimo inizio di stagione, il club di Serie A ha deciso di blindarlo con il rinnovo di contratto. Ora è ufficiale

Il calciomercato è nulla senza il campo e senza prestazioni veramente convincenti. L’Udinese ne sa assolutamente qualcosa, dato che tanti dei suoi gioielli hanno dimostrato tanto sul campo, tanto da diventare poi dei pezzi pregiati sul tavolo delle trattative.

L’ottimo inizio d’anno dei friulani ha messo in evidenza un calciatore che forse per molti era passato un po’ in sordina, stiamo parlando di Walace. Il centrocampista classe 1995 è un uomo fondamentale per Sottil, che riesce a garantire fisicità e solidità all’intera squadra con la sua grande intelligenza tattica e 188 cm di altezza che lo rendono spesso insuperabile. Nella prima parte di stagione, ha dimostrato quanto sia importante. Infatti, ha giocato da titolare tutte le partite, saltando solo il 5% dei minuti. Ora il suo rendimento è stato premiato anche con il rinnovo di contratto: è un dato di fatto che è e sarà un punto di riferimento per il presente e per il futuro.

L’Udinese blinda Walace: UFFICIALE il rinnovo

L’Udinese non ha atteso oltre e ha chiuso la trattativa per il prolungamento con Walace. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato da club bianconero: “Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Walace Souza Silva fino al 30 giugno 2026.

Arrivato in bianconero nell’estate 2019, il centrocampista brasiliano, che vanta anche 5 presenze con la sua nazionale maggiore, si è consacrato come uno dei punti cardine della squadra garantendo costantemente uno standard di rendimento elevato”. E conclude: “Walace, dopo 105 presenze ed un gol, continuerà, così, il suo percorso in maglia bianconera per raggiungere insieme nuovi traguardi e soddisfazioni“.