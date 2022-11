Jordi Alba subito in bianconero: svelate le cifre dell’affare

Il laterale spagnolo accostato a Inter e Juventus è legato al Barcellona da un contratto in scadenza a giugno 2024

Solo quattro giorni fa Jordi Alba ha deciso di andare allo ‘scontro’ col Barcellona annunciando l’intenzione di volersi ritirare proprio in maglia blaugrana: “Voglio chiudere qui la mia carriera“, le parole al ‘Mundo Deportivo’ del terzino spagnolo che però, come noto, è ai margini della squadra di Xavi poiché non rientrante nel neo progetto tecnico.

Non a caso già in estate Laporta e soci hanno provato a disfarsi di Jordi Alba, proponendolo anche in Italia. Sicuramente a Inter e Juventus, che però hanno gentilmente declinato. Il 33enne ha uno stipendio pesantissimo, circa 9 milioni di euro netti, che rappresenta senz’altro una ‘zavorra’ per la società catalana alle prese come noto con seri problemi di natura economico-finanziaria. Per giunta il Nazionale iberico non è una prima, né una seconda scelta di Xavi. È chiaro che la dirigenza del Barça non smetterà di provare a liberarsene una volta per tutte, spezzando il sogno del calciatore – al Barcellona praticamente da sempre – di chiudere la sua avventura da calciatore in Catalogna.

Ma dove potrebbe essere il futuro di Jordi Alba? L’Atletico di Simeone sembrava essere molto interessato a lui, ma nelle ultime settimane si sarebbe defilato; la pista italiana, rappresentata per l’appunto dalla Juventus e dalla stessa Inter, è poco plausibile visti età e stipendio. Al momento la strada più percorribile è dunque quella che conduce in Premier League, come conferma l’indiscrezione di ‘El Nacional’ che parla di inserimento concreto da parte del Newcastle, attualmente terzo in campionato.

Calciomercato Juventus e Inter, Jordi Alba-Newcastle per meno di 10 milioni

Stando alla medesima fonte, i ‘Magpies’ del fondo PIF terranno d’occhio Jordi Alba al Mondiale in Qatar per poi decidere se acquistarlo o meno nel prossimo calciomercato invernale. In tal caso dovrebbe però ‘convincere’ il classe ’99 a trasferirsi In Inghilterra. Per quanto riguarda il Barcellona, basterebbe una proposta da poco meno di 10 milioni di euro.