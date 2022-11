“Grazie per questi 6 mesi”: addio Toronto, si ritira dal calcio

L’annuncio ufficiale del Toronto sorprende tutti, l’italiano ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: “Grazie per questi 6 mesi”

La colonia italiana del Toronto perde un pezzo: il calciatore ha deciso di porre fine alla sua carriera da calciatore, salutando il club dopo sei mesi.

Il club canadese sui propri canali social ha annunciato che Mimmo Criscito ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L’ex difensore di Genoa, Juventus e Zenit appende gli scarpini al chiodo all’età di 35 anni. Negli ultimi sei mesi aveva condiviso maglia e spogliatoio con Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Criscito ai microfoni ufficiali del club ha dichiarato: “Grazie mille Toronto FC per questi sei bellissimi mesi. Io e la mia famiglia ci siamo divertiti in questa incredibile città e ci siamo sentiti parte di questa grande famiglia fin dal primo giorno”. Terminando poi con: “È tempo per me di tornare a casa e valutare cosa farò per il mio futuro. Grazie e All For One”.