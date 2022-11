Bufera social su Di Maria: cosa sta succedendo

Angel Di Maria ha subito dato prova delle sue enormi qualità contro gli Emirati Arabi. Sui social, però, non l’hanno affatto presa bene

L’arrivo di Angel Di Maria in Serie A, con la maglia della Juventus, è stato preceduto da un lungo tira e molla, prima che il calciatore accettasse la destinazione.

Poi il Fideo ha mostrato solo sprazzi della sua enorme qualità con la maglia bianconera. Colpa della crisi vissuta dagli uomini di Massimiliano Allegri, da qualche equivoco tattico di troppo e soprattutto degli infortuni. Fatto sta che, dopo il rompete le righe per i club, è arrivato il momento di brillare con l’Argentina per l’ex Manchester United e PSG. E l’Albiceleste è tra le favorite assolute per la vittoria finale.

Di Maria criticato dai tifosi della Juventus, ecco perché

Intanto, le premesse sono più che buone. Di Maria, nell’amichevole di oggi contro gli Emirati Arabi, ha realizzato una doppietta in 45 minuti e con un gol meraviglioso. Insomma, il Fideo ha vestito i panni del trascinatore al contrario di quanto successo in bianconero. E i tifosi non l’hanno presa affatto bene, quelli della Juventus. In molti si sono scagliati sui social contro l’attaccante bianconero, accusato di essersi risparmiato con i torinesi in vista del Mondiale. Sicuramente i problemi fisici non l’hanno aiutato, ora la speranza di Di Maria è trionfare con l’Albiceleste per poi trascinare anche la Vecchia Signora. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Oh raga vero eh che #dimaria da noi è venuto a prepararsi per il mondiale, e gli effetti si vedono.

Però va anche detto che da noi doveva fare il terzinaccio tutta fascia, mente in nazionale gioca in attacco. — Luigi il pugilista 🇳🇱 (@IlPugilista) November 16, 2022

Juve Nazionale pic.twitter.com/2NFFFar9Eq — Giuseppe 🇺🇾 砂瀑の我愛羅 (@giuseppeJ1306) November 16, 2022

Di Maria in questa prima parte di stagione con la Juventus era palesemente trattenuto su tutto, con vista Mondiale. Al ritorno non avrà nulla da perdere — icy (@fuoridallhype_) November 16, 2022

Ah vabbè ma si sapeva sta cosa secondo me lui in questi mesi ha rischiato pochissimo, il vero di maria in serie A lo vedremo a gennaio — DomIII 🟠 (@DomIIIsospeso) November 16, 2022

Finiti i mondiali (quindi per quanto riguarda lui spero presto) voglio vedere almeno un gol o un assist di Di Maria ad ogni partita con la Juventus

E DEVE GIOCARE — Cami (@TrxpQueej4L) November 16, 2022